12 лютого на залізничному переїзді у мікрорайоні Подусівка електропотяг сполучення «Чернігів-Славутич» збив 17-річну дівчинку. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 18:00 години. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

За попередньою інформацією, дівчина перетинала залізничну колію, коли її зачепив потяг. Вона зазнала травм і була шпиталізована.

Нині на місці події продовжує працювати поліція. Відкрите кримінальне провадження за ст. 276 ККУ – «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту».

Подробиці згодом.

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