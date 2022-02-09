Торгували канабісом і метамфетаміном: п'ятьом закарпатцям повідомили про підозру

П'ятьом закарпатцям повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні й збуті наркотиків. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

"Правоохоронці встановили, що до угруповання входили чотири хлопці віком 19, 21 та 22 роки, а також 19-річна дівчина. Керував групою 29-річний мукачівець. Він координував діяльність всіх її учасників, розподіляв серед них ролі, слідкував за дотриманням конспірації та здійснював розподіл грошових коштів отриманих від реалізації наркотовару. Закарпатці винайняли квартиру в Мукачеві, в якій і готували "товар" до продажу", — розповіла речниця Нацполіції Ганна Дан.

Нацполіція Закарпаття

За її словами, зважуванням та фасуванням наркотиків, контролем кількості отриманих грошей, веденням рахунків займалася 19-річна дівчина.

За словами речниці Закарпатської обласної прокуратури Катерини Хижняк, закарпатці займалися продажем наркотиків близько року. "Така діяльність могла приносити підозрюваним до 500 тисяч гривень у місяць", — розповіла речниця.

Поліцейські провели 15 обшуків за місцем їх проживання. Вони вилучили амфетамін, марихуану, розфасовані пакети з наркотиками, 50 тисяч гривень, електронні ваги та інші речові докази.

Нацполіція Закарпаття

За словами Катерини Хижняк, п’ятьом закарпатцям повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні і збуті наркотиків і психотропних речовин. Трьох підозрюваних затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення. Наразі слідство у справі триває.

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