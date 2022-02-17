У річці Сумка в центрі Сум виявлене перевищення вмісту заліза в 76 разів. Про це повідомили 17 лютого на сайті Держекоінспекції в Сумській області.
Взяти проби води вирішили після отримання повідомлення на гарячу лінію щодо забруднення річки рідиною бурого кольору в районі Троїцького мосту.
Фахівці екоінспекції відібрали 3 проби поверхневої води - за 20 м вище від місця скиду в бік парку "Казка", в місці ймовірного скиду візуально забрудненої води, а також нижче за течією.
За результатами вимірювання складу та властивостей води встановлено, що в місці ймовірного скиду забрудненої води вміст заліза перевищений у 60 разів понад норму.
Нижче за течією, приблизно через 30 м від імовірного скиду на момент відбору проб води концентрація заліза була ще більша, у 76 разів понад норму.
В інспекції також повідомили, що до них надійшов лист від КП "Міськводоканал" про те, що в районі провулку Інститутського усували порив комунікацій і спорожняли водогін.
В інспекції вважають, що "високий вміст заліза в р. Сумка пояснюється можливим потраплянням питної води, якою промивалися труби після проведення технічних робіт на водогоні".
Що відомо
- У Косівщині, що біля Сум, у червні 2020 року заборонили купатись і ловити рибу через нечистоти у воді водосховища, що розташоване на річці Сумка.
- У липні того ж року фахівці Держекоінспекції Сумської області виявили забруднення води в річці Сумка та нестачу кисню.
- Результати перевірки води у сумських річках Сумка, Стрілка та Косівщинського водосховища у листопаді 2020 року показали 30 перевищень допустимих норм.
- Тоді ситуацію пояснили наявністю каналізаційних стоків, які стікають у річку.
- Улітку 2021 року Сумку збиралися почистити.
- Довжина річки Сумки - 29 кілометрів. Вона бере початок із Новоолексіївки та простягається територією Сумського району, через центральну частину Сум, має сім ставків і Косівщинське водосховище.
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