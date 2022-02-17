16 лютого на Конотопщині відбулися автопробіг та екскурсія околицями села Воргол. Воно знаходиться на місці однойменного літописного міста домонгольського періоду, що входило до складу Путивльського князівства. Належало поміщикам Миклашевським, потім Шечковим. Тут зберігся сімейний склеп-піраміда, збудований на початку ХХ століття Олександром Шечковим.

За словами науковця з Національного заповідника "Глухів" Олександра Мірошниченка, про цей склеп він дізнався два роки тому, тоді й почав його досліджувати: "Цей Олександр Шечков був в тих краях найбільший землевласник і він вже був старою людиною, то почав будувати собі склеп-усипальницю. І ми знайшли документальне підтвердження в метричних книгах, що цей поміщик там був похований".

Також чоловік розповів, що від однієї бабусі в селі вони дізналися легенду, що її дід у поміщика працював кучером і цього діда покликали, щоб він на залізничній станції забрав скляну труну із якоюсь панянкою, яка померла десь далеко в Європі і її привезли до Конотопу, а потім поховали в скляній труні у цій піраміді.

Фото Ольги Бутової

Легенда виявилася правдою, говорить Олександр Мірошниченко. За його дослідженням, панянка була дружиною очільника Глухова. ЇЇ ім’я – Олена Амосова, в дівоцтві Шечкова. Померла жінка молодою від віспи на одному з німецьких курортів. Тому в Україну її тіло переправляли в спеціальній герметичній труні. Амосови були родичами цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. За радянських часів труни з піраміди викинули, а в самій усипальниці зробили склад паливо-мастильних матеріалів тракторного стану.

Фото Ольги Бутової

Про ідею створення туристичного маршруту говорить мешканець села Воргол Максим Конюх, він співорганізатор фестивалю "Воргол": "Сіверщина в туристичному плані є майже не освоєною. За винятком декількох екосадиб на Глухівщині і самого Глухова з Національним заповідником. Ми проживаємо у селі Воргол. Село, яке має дуже давню історію, дуже цікавий ландшафт, декілька пам’яток історії і природи".

Цей маршрут – лише частина програми розвитку туризму на півночі області, говорить Максим Конюх. В планах його команди також проведення другого фестивалю живої історії "Воргол" в червні 2022 року. Минулого разу, говорить, до Ворголу з’їхалося понад 2 тис. глядачів, проходили змагання з історичного фехтування, байкерський зліт, виступи музикантів. Цьогоріч для проведення фестивалю подалися на отримання грантів від "Українського культурного фонду"та фонду Євросоюзу "House of Europe".

Фото Ольги Бутової

Що відомо

У селі Воргол 19 вересня 2021 року волонтери віднайшли старовинні надгробки. Плити майже сто років були замість сходинок у місцевій будівлі, у якій працював в тому числі фельдшерський пункт.

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