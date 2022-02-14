Музей авіації, пам’ятник трамваю і Малевич: що відвідати в Конотопі на Сумщині

Конотоп – місто, розташоване на річці Єзуч, у північній частині України. Назва міста, за переказами, означає місце, де "топнуть коні", непроїзну місцину. Перша згадка про Конотоп датується 1634 роком. У ХХ столітті місто перетворилося на розвинений індустріальний центр. Зраз це ­ друге за кількістю населення місто на Сумщині. На що варто подивитися, опинившись у Конотопі, - далі в матеріалі.

"Край пригод". Суспільне Суми

Конотопський краєзнавчий музей імені О.М. Лазаревського

"Наш музей ­ найстаріший у Сумській області", - говорить науковий співробітник закладу Шаміль Акічев. Серед експонатів - голова печерного ведмедя, якій близько 10 тисяч років, кістки мамонта.

"Край пригод". Суспільне Суми

Особливе ж місце в музеї посідає зала Конотопської битви. Експонати, розміщені тут, допоможуть скласти уявлення про битву між військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку і московським військом - з іншого.

"Край пригод". Суспільне Суми

Оборона Конотопа тривала 70 днів. До слова, 11 липня 2015 року в Конотопі встановили пам'ятний знак на згадку про Конотопську битву.

"Край пригод". Суспільне Суми Шаміль Акічев - науковий співробітник Конотопського краєзнавчого музею ім. О.М. Лазаревського

Також серед цікавих експонатів – перші в світі рамкові вулики Петра Прокоповича, канапа, на якій сидів Тарас Шевченко, крісло генерального судді війська Запорозького Василя Кочубея і рояль, на якому грав Петро Чайковський.

"Край пригод". Суспільне Суми

Музей авіації

Створений він на базі Конотопського авіаремонтного заводу "Авіакон". Тут просто неба розміщена експозиція радянських гелікоптерів. Це одне з найстаріших підприємств авіапромисловості України, що спеціалізується на ремонті вертольотів.

"Край пригод". Суспільне Суми

Серед експонатів - вертоліт Мі-22 - повітряний командний пункт радянської армії з вмонтованим потужним центром мобільного зв’язку і пункт управління ядерною зброєю.

"Край пригод". Суспільне Суми

У музеї авіації можна побачити бункер, збудований німецькими інженерами. Таких нараховують чотири у світі.

Пам’ятник коню

Пам’ятний знак, присвячений втопленому коню, ­ одному із символів міста ­ розташований у центрі Конотопа. Встановили його тут у 2008 році.

nik-adams.livejournal.com

Одного дня невідомі намагалися залізти на символ міста, але конструкція не витримала вершника. Тварина опинилася на реконструкції у майстерні місцевого скульптора Юрія Ведмедя. Після цього була ідея замінити матеріал пам’ятника на більш міцний, але поки задум не реалізували.

Пам’ятник трамваю

Це справжній металевий трамвайний вагон моделі 71-605 для перевезення пасажирів. Вагон вміщує 35 сидячих місць і 88 стоячих. Встановлений він на рейках, піднятих на земляний постамент.

Трамвай у Конотопі з 1949 року – найпопулярніший транспорт. У місті є три трамвайні лінії загальною довжиною 29 кілометрів. Пам’ятник конотопському трамваю відкрили 1 червня 2004 року.

"Край пригод". Суспільне Суми

Водонапірна вежа Шухова

Це пам’ятка індустріалізації минулого століття відомого на весь світ автора гіперболоїдних конструкцій. З’явилася у 1929 році під час будівництва місцевого водогону. Башта забезпечувала населення міста питною водою. До1941 року споруда була пунктом спостереження протиповітряної оборони. Під час Другої світової війни башта була пошкоджена і перестала функціонувати.

"Край пригод". Суспільне Суми

У 1980 році з вежі зняли бак. Після цього вона деякий час використовувалась як телевізійна. Зараз вежа потребує реставрації, однак є об’єктом індустріального туризму.

Пам’ятник Казимиру Малевичу

Споруду встановили з нагоди століття від часу створення знаменитої картини Казимира Малевича "Чорний квадрат".

"Край пригод", Суспільне Суми

Автор пам’ятника – місцевий скульптор Юрій Ведмідь. Художній пленер, присвячений Малевичу, став для Конотопа традиційним. Як відомо, Казимир Малевич певний час проживав і творив на території Сумщини, про що неодноразово згадував. Саме живучи у Конотопі, він створив картини "Буслик" і "Місячна ніч". Поруч із пам’ятником є кафе, присвячене фундатору супрематизму.

Квест-мандрівку до Конотопа дивіться у новому випуску програми "Край пригод", яка є частиною проєкту "Створюй із Суспільним".

Що відомо

У Конотопі працює приватний музей родини Петрич, у якому зібрані предмети побуту різних часів.

Колекція Конотопського музею поповнилася марками підпільної пошти.

Щороку в серпні у Конотопі проводиться міський літературно-мистецький фестиваль відкритих читань прози "Узвар-фест".

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