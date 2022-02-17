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На дорогах Закарпаття можливі переливи води – ДСНС
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На дорогах Закарпаття можливі переливи води – ДСНС

Катерина Петруньо
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На дорогах Закарпаття можливі переливи води – ДСНС Суспільне Закарпаття

17-18 лютого у нижній течії річки Боржава на Закарпатті продовжить підійматися рівень води. Про це повідомляє ДСНС України в Telegram.

Рівень води підвищиться з виходом води на заплаву та частковим затопленням:

  • автодороги В.Ком'яти-Шаланки;
  • сiльгоспугiдь сiл Кам'янське, Зарiччя, Сiльце, В.Комяти, М.Ком'яти, Боржавське, Зарiччя, Лукове, Бiлки, Хмільник;

Також можливий початковий перелив автодороги Мукачево-Рогатин в районi села Вiльхiвка – ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий.

Що відомо:

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