Готовність будівництва туберкульозної лікарні "Центр легеневих хвороб" у селі Нижня Апша становить 60%, однак потребує дофінансування. Про це повідомляє Закарпатська ОДА на офіційному сайті.

Будують рентген-діагностичний, дезінфекційний, лікувальний корпуси, клініко-діагностичну лабораторію з мікробіологічним відділом. Облаштовують зовнішні каналізаційні мережі, телекомунікації, електропостачання, — повідомляють на сайті ОДА.

"Центр легеневих хвороб" — довгобуд Закарпаття

Заклад почали зводити ще у 2009 році у межах міжнародного проєкту. Роботи призупинили через нестачу грошей. Угоду щодо будівництва Україна і Польща підписали у 2018 році. Загальний бюджет проєкту — 6 млн 400 тис. євро.

Для того, аби вчасно завершити об'єкт і ввести його в експлуатацію необхідні додаткові гроші, тому голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на найближчій сесії ініціюватиме звернення до обласної ради щодо можливості дофінансування, — йдеться у повідомленні.

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