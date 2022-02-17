Укриття на Львівщині. Чи можна там бути з домашніми улюбленцями

На Львівщині на випадок надзвичайної ситуації є близько 170 тисяч споруд, які у мирний час слугують підвалами. Про це розповів начальник обласного відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Володимир Кравцов.

Суспільне продовжує марафон, у межах якого розповідаємо про укриття на випадок надзвичайної ситуації – де вони є, чим обладнані та скільки людей може вмістити одне таке приміщення. Цього разу розповідаємо про те, чи можна в укриття з домашніми улюбленцями.

Орися Терлецька живе за містом. Жінка займається волонтерством і шукає тваринам сім’ї.

Суспільне Львів Орися Терлецька

За 6 років прилаштувала понад 300 собак. Розповідає, знайти нову родину важко, бо собаки бувають з різними характерами та різним вихованням. Тварин, яких не вдалось прилаштувати – забрала собі.

У жінки на одній території живуть 5 собак та 2 коти. Усі різні за статтю та породами. Та по-різному реагують на будь-які зміни.

"У нас є двоє, Буся і Дейзі, які панічно бояться салюту і грози. Коли ще навіть хмарами не затягнуло небо, але Буся труситься, я знаю, що буде гроза 100%, або навпаки, коли затягнуло небо, а Буся — спокійна, значить воно пройде повз нас. Вони стараються заховатися десь, до мене притиснутися, залізти під диван", — каже власниця тварин Орися Терлецька.

Суспільне Львів Улюбленці Орисі Терлецької

Спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко розповідає, кожна тварина по-різному реагує на сторонні різкі звуки та тривоги господарів. І це залежить лише від виховання тварин із раннього віку.

"Базова соціалізація триває до 3,5 місяці, світогляд собаки якраз формується впродовж перших 3-3,5 місяців. Якщо ж там була прогалина і не навчили собаку правильно реагувати, то далі вже включається тип нервової системи породи. Пам’ятайте, ми для них і для дітей — дзеркала ситуації", — каже спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко.

Суспільне Львів Олександра Береговенко

За словами Олександри Береговенко, у разі стресових ситуацій, тварина перш за все дивиться на реакцію власника. Швидкі чи різкі дії людини можуть передатися тварині. Тому варто перемикнути увагу тварини на їжу чи гру. А також потрібно мати якісну амуніцію, тобто шлею.

"Якщо хочете зняти екстремальні відчуття, присядьте, а ще краще, сядьте на підлогу, це антагоніст страху. Лідер не сяде, не розслабиться у ситуації, яка потенційно небезпечна, собака бачачи, що ви сіли чи присіли, чи лягли вже розуміє, що все не так критично...Використайте клітку або бокс, аби забезпечити тварині власний простір, і спокійнішу територію для перечікування критичних моментів. Намагайтеся закрити тканиною три сторони, залишити відкритою тільки сторону до господаря", — каже спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко.

У разі виникнення надзвичайної ситуації обов’язково потрібно взяти документи, теплі речі, їжу, воду, медикаменти. Згідно із вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, в укриття із тваринами не можна.

Суспільне Львів Укриття на Львівщині. Чи можна там бути з домашніми улюбленцями

"Правила поводження з тваринами визначені законом України про благоустрій, і там визначено, що забороняється вигул тварин і перебування в непередбачених для цього місцях. Фактично укриття – громадське місце і перебування з тваринами там скоріш за все буде заборонене", — каже начальник обласного відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Володимир Кравцов.

Варіант — залишити тварин у разі надзвичайної ситуації, Орися Терлецька навіть не розглядає.

"Я зробила все для того, щоб всі мої тварини мали паспорт, були чиповані, мали всі вакцинації, і в разі якоїсь такої дуже серйозної проблеми, я можу подати на документи й виїхати з ними за кордон", — каже Орися Терлецька.

У Львові разом із підземними паркінгами є понад 7 тисяч укриттів. Переглянути мапу з укриттями можна тут.

Що відомо

З 2014 року кількість укриттів у Львові збільшилася у понад 4 рази. Провадити контроль за укриттями для населення у Львові почали у 2014-му році, тоді їх в місті було орієнтовно 1200. А нині, разом із підземними паркінгами, їх є понад 7 тисяч. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. 17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.

у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки. Відповідно до програми, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.

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