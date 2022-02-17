Укриття на Львівщині. Чи можна там бути з домашніми улюбленцями

На Львівщині на випадок надзвичайної ситуації є близько 170 тисяч споруд, які у мирний час слугують підвалами. Про це розповів начальник обласного відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Володимир Кравцов.
Суспільне продовжує марафон, у межах якого розповідаємо про укриття на випадок надзвичайної ситуації – де вони є, чим обладнані та скільки людей може вмістити одне таке приміщення. Цього разу розповідаємо про те, чи можна в укриття з домашніми улюбленцями.
Орися Терлецька живе за містом. Жінка займається волонтерством і шукає тваринам сім’ї.
За 6 років прилаштувала понад 300 собак. Розповідає, знайти нову родину важко, бо собаки бувають з різними характерами та різним вихованням. Тварин, яких не вдалось прилаштувати – забрала собі.
У жінки на одній території живуть 5 собак та 2 коти. Усі різні за статтю та породами. Та по-різному реагують на будь-які зміни.
"У нас є двоє, Буся і Дейзі, які панічно бояться салюту і грози. Коли ще навіть хмарами не затягнуло небо, але Буся труситься, я знаю, що буде гроза 100%, або навпаки, коли затягнуло небо, а Буся — спокійна, значить воно пройде повз нас. Вони стараються заховатися десь, до мене притиснутися, залізти під диван", — каже власниця тварин Орися Терлецька.
Спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко розповідає, кожна тварина по-різному реагує на сторонні різкі звуки та тривоги господарів. І це залежить лише від виховання тварин із раннього віку.
"Базова соціалізація триває до 3,5 місяці, світогляд собаки якраз формується впродовж перших 3-3,5 місяців. Якщо ж там була прогалина і не навчили собаку правильно реагувати, то далі вже включається тип нервової системи породи. Пам’ятайте, ми для них і для дітей — дзеркала ситуації", — каже спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко.
За словами Олександри Береговенко, у разі стресових ситуацій, тварина перш за все дивиться на реакцію власника. Швидкі чи різкі дії людини можуть передатися тварині. Тому варто перемикнути увагу тварини на їжу чи гру. А також потрібно мати якісну амуніцію, тобто шлею.
"Якщо хочете зняти екстремальні відчуття, присядьте, а ще краще, сядьте на підлогу, це антагоніст страху. Лідер не сяде, не розслабиться у ситуації, яка потенційно небезпечна, собака бачачи, що ви сіли чи присіли, чи лягли вже розуміє, що все не так критично...Використайте клітку або бокс, аби забезпечити тварині власний простір, і спокійнішу територію для перечікування критичних моментів. Намагайтеся закрити тканиною три сторони, залишити відкритою тільки сторону до господаря", — каже спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко.
У разі виникнення надзвичайної ситуації обов’язково потрібно взяти документи, теплі речі, їжу, воду, медикаменти. Згідно із вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, в укриття із тваринами не можна.
"Правила поводження з тваринами визначені законом України про благоустрій, і там визначено, що забороняється вигул тварин і перебування в непередбачених для цього місцях. Фактично укриття – громадське місце і перебування з тваринами там скоріш за все буде заборонене", — каже начальник обласного відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Володимир Кравцов.
Варіант — залишити тварин у разі надзвичайної ситуації, Орися Терлецька навіть не розглядає.
"Я зробила все для того, щоб всі мої тварини мали паспорт, були чиповані, мали всі вакцинації, і в разі якоїсь такої дуже серйозної проблеми, я можу подати на документи й виїхати з ними за кордон", — каже Орися Терлецька.
У Львові разом із підземними паркінгами є понад 7 тисяч укриттів. Переглянути мапу з укриттями можна тут.
Що відомо
- З 2014 року кількість укриттів у Львові збільшилася у понад 4 рази. Провадити контроль за укриттями для населення у Львові почали у 2014-му році, тоді їх в місті було орієнтовно 1200. А нині, разом із підземними паркінгами, їх є понад 7 тисяч. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів.
- 17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.
- Відповідно до програми, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.
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