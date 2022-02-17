logo logo
Міськрада Києва підтримала програму про забезпечення рівних можливостей. Про що вона
ТОП РЕГІОНІВКМДАГЕНДЕРНА РІВНІСТЬРегіониПодіїЛюди

Міськрада Києва підтримала програму про забезпечення рівних можливостей. Про що вона

Олег Павлюк
·
Міськрада Києва підтримала програму про забезпечення рівних можливостей. Про що вона Вікіпедія

Київська міська рада на засіданні 17 лютого підтримала цільову програму "Київ — місто рівних можливостей" на 2022-2024 роки. Про це повідомляє преслужба міськради.

За словами заступниці голови Київської міської державної адміністрації Марини Хонди, програма спрямована на виконання Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, до якої столиця приєдналася у 2020 році.

Програма передбачає гендерний аудит Київської міськдержадміністрації, організацію і проведення тренінгів із питань гендерної рівності, підвищення рівня поінформованості населення, розширення жінок у процесах ухвалення рішень тощо.

"У нашому місті вже реалізовується низка заходів, які спрямовані на встановлення гендерної рівності та розвитку жіночого лідерства. Наприклад, ми запустили Київську "Академію жіночого лідерства", постійно проводяться гендерні навчання для працівників КМДА, а в цільових програмах уже застосовується гендерний підхід. Крім того, у Київраді функціонує МФО "Київ — за рівні можливості", — сказала Марина Хонда.

Що відомо

Читайте також

"Послідовно підтримую". Зеленський відповів на другу петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]suspilne.media. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди