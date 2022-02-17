Київська міська рада на засіданні 17 лютого підтримала цільову програму "Київ — місто рівних можливостей" на 2022-2024 роки. Про це повідомляє преслужба міськради.

За словами заступниці голови Київської міської державної адміністрації Марини Хонди, програма спрямована на виконання Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, до якої столиця приєдналася у 2020 році.

Програма передбачає гендерний аудит Київської міськдержадміністрації, організацію і проведення тренінгів із питань гендерної рівності, підвищення рівня поінформованості населення, розширення жінок у процесах ухвалення рішень тощо.

"У нашому місті вже реалізовується низка заходів, які спрямовані на встановлення гендерної рівності та розвитку жіночого лідерства. Наприклад, ми запустили Київську "Академію жіночого лідерства", постійно проводяться гендерні навчання для працівників КМДА, а в цільових програмах уже застосовується гендерний підхід. Крім того, у Київраді функціонує МФО "Київ — за рівні можливості", — сказала Марина Хонда.

Що відомо

У центрі Києва 19 вересня 2021 року відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей.

У Міжнародний день прав людини, який відзначається щороку 10 грудня, активісти громадської організації "КиївПрайд" та Amnesty International Україна підсвітили будівлю Київської міської держадміністрації кольорами веселки.

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