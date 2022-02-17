Прикарпатці боргують за газ понад один мільярд гривень

Жителі Івано-Франківщини боргують за газопостачання понад 1 млрд грн: побутові споживачі не сплатили 1 млрд 266 млн грн, ще більш ніж 75 млн грн – юридичні особи (підприємства, бюджетні, релігійні установи).

Про це в етері Українського радіо Карпати повідомив речник товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськгаз Збут" Ігор Марковський.

За його словами, те, що Івано-Франківська область перейшла у "червону" карантинну зону обмежило вплив на боржників, оскільки у цей період законодавство забороняє відімкнення людей від газопостачання.

"Ми телефонуємо, надсилаємо листи нашим клієнтам із проханням погасити заборгованість. Якщо немає зворотної реакції, компанія подає до суду. За перший місяць 2022 року подали 57 заяв, у 2021 році — 1 300", — розповів Ігор Марковський.

Він запропонував прикарпатцям стежити за акціями і тарифними змінами.

"У зимовий період, до прикладу, діяв тариф "Рівномірний платіж". Взимку, коли людина споживає значні обсяги газу, її зарплата може не дозволити розраховуватися одним платежем. Цей тариф давав можливість поділити загальну суму на 10-12 рівних платежів. Це зменшувало навантаження на сімейний бюджет", — пояснив Ігор Марковський.

Речник "Івано-Франківськгаз Збуту" закликав споживачів не доводити справи до суду, а домовлятися із представниками підприємства про реструктуризацію боргів. Тоді з'явиться можливість сплачувати заборговане частинами.

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