Перша допомога при кровотечі: поради вінницьких інструкторів

Перш ніж надавати допомогу під час кровотечі необхідно визначити, чи вона глибока. Про це Суспільному розповів інструктор з першої допомоги Юрій Марценюк.

Суспільне підготувало марафон, присвячений принципам надання першої допомоги при невідкладних ситуаціях. Історія третя: допомога при кровотечі.

Притиснути рану

"У нашої постраждалої є рана, що вона буде робити? Рефлекторно буде намагатися затиснути її рукою, чим сильніше вона буде натискати, тим меншою буде крововтрата".

Накласти тканину на рану та натиснути на неї

"Її можна замінити будь-яким елементом одягу, всім, що є під руками. Нам потрібен давлячий елемент: від телефона до скручених носових хустинок. У будь-якому випадку ми маємо пам’ятати про особисту безпеку – на наших руках мають бути рукавички.

Захищеними руками накладаємо косинку навхрест, поверх, над самим валиком, міцно зав’язуємо, залишаємо невеликий простір. Якщо кровотеча після таких маніпуляцій не зупинилась, можемо трохи дотягти обертовами рухами".

Якщо рана глибока

"Нам потрібно знайти місце, яке ближче до шкіри, де артерія. Якщо найближчим місцем є ліктьовий згин, то ми ставимо валик, за умови, що у нас кістки не зламані, а рана десь на зап’ясті, при максимальному згинанні кінцівки фіксуємо в ліктьовому суглобі, тим самим призупиняємо кровотечу".

Викликати бригаду медичної допомоги

Юрій Марценюк каже, головне– діяти швидко та не боятися, адже ваші дії можуть врятувати життя.

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