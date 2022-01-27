Перша допомога при втраті свідомості: поради вінницьких інструкторів

Існує шість принципів надання першої допомоги при втраті свідомості, яких треба обов’язково дотримуватися. Ця послідовність дій необхідна для безпеки непритомної людини та тих, хто поруч. Про це Суспільному розповіла інструкторка домедичної допомоги Європейської ради реанімації Олена Воловик.

Суспільне підготувало марафон, присвячений принципам надання першої допомоги при невідкладних ситуаціях. Історія перша – допомога при втраті свідомості.

Що робити?

Оцінити ситуацію: чи безпечно підійти до особи. Впевнитися, чи людина у свідомості. Викликати швидку допомогу за номером 103. Перевірити, чи людина дихає.

"Необхідно закинути голову, щоб відновити прохідність дихальних шляхів. Потрібно дивитися на грудну клітку та виконувати трикомпонентний маневр – чути вухом звук видихуваного повітря, відчувати, щокою рух повітря і дивитися, чи підіймається грудна клітка. Далі пальцем утримувати нижню щелепу для того, щоб відновити процес дихальних шляхів. У такій позиції бути до 10 секунд", – розповідає Олена Воловик.

5. Почути як мінімум два дихання: що це?

"Необхідно почути два дихання – цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що людина дихає, якщо менше – сприймаю, що дихання немає", – каже Олена Воловик.

6. Компресія грудної клітки.

"Треба натискати на центр грудної клітки, здійснювати 120 натискань на хвилину. Коли є людина, яка буде допомагати дихати потерпілому, ми маємо працювати синхронно. І так продовжувати, доки не приїде швидка або доки людина не прийде до тями", – каже Олена Воловик.

Додає, така ситуація може трапитися в будь-якому місці, головне – діяти злагоджено та швидко.

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