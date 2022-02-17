COVID-19: на Хмельниччині підтвердили 1817 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу, 16 лютого, 1817 жителів області отримали позитивний тест на виявлення захворювання COVID-19. Одужали від недуги ще 1565 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 13 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу медпрацівники провели 1811 досліджень методом ПЛР, 95 – методом ІФА, 765 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1208 – Хмельницький район;

297 – Шепетівський район;

312 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 31284 людини: 1340 лікується стаціонарно, 29944 – амбулаторно. З них 2870 – діти, 800 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 44,2%. В лікарнях перебувають 1340 хворих, 85 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 195387 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13983 – діти, 7402 – медпрацівники. Одужали від хвороби 160475 людей (82,1% від підтверджених випадків), з них 11113 – діти, 6560 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3628 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 17 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 117665; з них лікуються – 22077; одужали – 93697; летальних – 1891

Шепетівський район: всього випадків – 36105; з них лікуються – 4366; одужали – 30995; летальних – 744

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 41617; з них лікуються – 4841; одужали – 35783; летальних – 993

Що відомо