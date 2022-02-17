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В Одесі з'являться нові електробуси. Їх придбають за гроші Європейського банку
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В Одесі з'являться нові електробуси. Їх придбають за гроші Європейського банку

Ксенія Процепова
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В Одесі з'являться нові електробуси. Їх придбають за гроші Європейського банку odessa-life

Автопарк громадського транспорту Одеси повинні поповнити 30 новими електробусами. Їх мають закупити у рамках Проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Загалом Європейський інвестиційний банк надасть Україні позику у розмірі 200 млн євро на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів. Зокрема, мають придбати 30 електробусів, які курсуватимуть в Одесі.

Проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ" є продовженням спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту "Міський громадський транспорт України І". Він з травня 2017 року реалізується у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові.

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