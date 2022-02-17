Аеробіка для тих, кому за 60: як хмельницькі пенсіонери укріплюють імунітет

Факультет аеробіки відкрили в Хмельницькому університеті третього віку – закладі, де навчаються студенти від 60 років. Про це розповіла кураторка університету Марина Куриляк. За її словами, всього в університеті функціонує 23 факультети, серед яких - вивчення комп’ютера, смартфона, іноземні мови та психологія. Як працює новий факультет і що кажуть про навчання студенти - дізнавалося Суспільне.

Пенсіонерці Вірі Драговоз - 68 років. Навчається в університеті третього віку другий рік поспіль. Розповідає: "Одразу пішла на факультет хореографії, почала відвідувати хореографію. Потім підключила в цьому році польську мову. І ось це зараз, коли відкрилася група з аеробіки, я вирішила, що це мені також не завадить".

Віра Драговоз каже: від занять аеробікою бачить для себе плюси. "Замолоду і в дитинстві я не танцювала, хоча мені подобалося. Це рух, це здоров’я суглобів, особливо в такому нашому віці. Це емоційне задоволення, рух під музику, це спілкування з такими самими як я, тому що в нашому віці спілкування теж обмежене. І цим саме воно мене привабило", - каже жінка.

Всього в університеті 3-го віку налічується 23 факультети, розповідає кураторка Марина Куриляк. Факультет аеробіки - найновіший: "Записалося спочатку в нас 15 людей. Згодом ще додалося 10, тому сформована група на заняття. Якщо будуть добавлятися, то будемо, відповідно, додавати ще групи".

У червоній карантинній зоні заняття проходять згідно карантинних вимог, каже кураторка: "Людина має прийти при гарному самопочутті, без температури, в масці. Вже на заняття вони стають в актовій залі з дотриманням дистанції, тому маски під час заняття вони можуть зняти. Але обов’язково має бути сертифікат про вакцинацію".

Один раз на тиждень займаються аеробікою студенти університету 3-го віку. Триває заняття годину двадцять, каже викладачка оздоровчої аеробіки та фітнесу Олена Камаргіна: "10 хвилин - розминка, 20 хвилин - основна частина, ми вивчаємо елементи не важкі, танцювальні. Ми займаємось в партері, ми робимо розтяжки різні, укріплюємо м’язи живота, спини, розтягуємо хребет, суглоби, дихальні вправи - це обов’язково".

В університеті третього віку скомплектовано 44 групи. Марина Куриляк говорить про найбільш популярні факультети: "Вивчення комп’ютера, смартфона, також полюбляють і вивчають мови: польську, англійську. Ще таким популярним факультетом у нас є хореографія та психологія".

Усі заняття в університеті проводяться безкоштовно для людей, кому за шістдесят, каже кураторка. За її словами, потрібно копію паспорта, копію пенсійного посвідчення, мати при собі сертифікат про вакцинацію та прийти за адресою вулиця Перемоги, 7 А. Додає: всього в університеті навчається 1360 студентів.

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