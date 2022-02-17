Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського телемарафону до Дня єднання анонсувала старт програми "Іпотека під 5%" для українців. Така програма отримання житла в лізинг для окремих категорій українців уже існувала, проте наразі вона отримає нові умови й додаткове фінансування. Першими її учасниками вже в середині лютого стануть поліцейські. Більше про це і те, чи стає житло більш доступним в Україні, в ефірі Українського радіо розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Про державну програму "Доступна іпотека під 7%"

Таке враження, що такі програми запроваджуються взагалі без аналізу правильності запуску таких програм.

Я хочу запитати у тих, хто запровадив ці програми і запустив старт, чи вони взагалі радились із банківським сектором, із сектором фахівців з нерухомості, забудовниками, чи були робочі групи, які мали надати свої пропозиції, як воно має працювати?

Такі програми запускають, дуже яскраво презентують, дуже багато обіцяють, але коли програма запущена, вона не працює. Тому що не вистачає фаховості для того, щоб цю програму зробити максимально ефективною.

Якщо взяти результати цієї програми, яку запустили у березні 2021 року, то також були помилки. Спочатку були обмеження по самій нерухомості, яка мала бути збудована не більше трьох років тому. Півроку ми жили з цими трьома роками. Воно не дуже працювало, цей строк змінили, і зараз вже в деяких містах взагалі немає строку для нерухомості, а у великих містах — не більше 10 років. Тобто протягом пів року була обмежена кількість об'єктів, які підпадали під цю програму і які можна було прокредитувати.

Крім того, у нас не всі підходять під цю програму, тому що не у всіх наших громадян є реально підтверджені доходи. Не всі доходи підходять під таку програму, зокрема не підходять всі фізичні особи-підприємці. Тобто не кожен може взяти такий кредит, тому що вони не приходять банківську перевірку. Також треба було запитати у банків, кому вони будуть видавати кредити, а кому вже видають.

Інша проблема — це відсоток наданих кредитів за регіонами. Програма всеукраїнська. Але якщо подивитися відсоток наданих кредитів, то насамперед це Київська область та Київ, трішки є в Харкові та деяких інших областях, хоча банківська система працює по всій Україні. Тому треба це проаналізувати і зробити висновки, що змінювати в цій програмі, адже кредитується не вся Україна, а певні регіони.

Про нову програму "Іпотека під 5%"

Я не дуже бачу різницю між програмами 5% і 7%. Ці програми між собою будуть конкурувати. Тому можна закрити програму 7%, а залишити 5%. Або розвивати вже якусь одну програму. Програма під 5%, як мінімум, є вигідніша. Тому я не можу зрозуміти, як ці програми паралельно будуть розвиватися, тому в обох є вимоги до позичальників та до об'єкту, тобто вони десь схожі між собою.

Тобто виходить, що з однієї програми створили паралельно іншу програму, яка лише відрізняється тим, що там менше, ніж 7%. Наразі важко сказати, який результат дасть програма "Іпотека під 5%", але, дивлячись на програму "Іпотека під 7%", поки що є проблематика.

На жаль, у нас багато розрахунків на вторинному ринку відбуваються не в гривні, хоча згідно з законом всі розрахунки мають бути в національній валюті. Тому не всі продавці готові продавати свої об’єкти покупцям по такій програмі. Вони шукають прямого покупця, у якого вже є іноземна валюта.

Скільки потрібно заробляти, щоб скористатися послугою кредитування

Це залежить від строку кредитування, від авансового платежу, який у вас є, від суми кредиту. В середньому родина має заробляти 15-20 тисяч на місяць, аби бути спроможними забезпечувати таку програму. Тобто витрати на кредитні відсотки в місяць будуть орієнтовно 10-12 тисяч гривень або 500 доларів.

Як російська загроза впливає на ринок нерухомості в Україні

Щодо оренди, то більший попит зараз відбувається в західних регіонах. Панічні настрої мають свій вплив на людей, вони намагаються перестрахуватися і шукають собі житло у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях.

Стосовно продажу, то немає буду на Західній Україні, тому що люди поки не готові приймати рішення про купівлю. Можливо, у Львові динаміка трохи краща, але інші міста чекають весни. Тому така ситуація впливає на ринок нерухомості.

Кризи немає, проте угоди призупинилися на певний період. Люди готові купувати, але не сьогодні. У них є гроші, є можливості, проте вони чекають, коли буде більш спокійно на зовнішньополітичному фронті.

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