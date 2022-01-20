Чи доступна іпотека в Україні — роз’яснює фахівець із нерухомості

Українські банки повідомили, що в листопаді 2021 року видали 1025 іпотечних кредитів на загальну суму 845 млн грн. Про видачу нової іпотеки у звітному місяці поінформували 22 банки. Загалом торік за перші 11 місяців банки видали 9700 іпотечних кредитів на загальну суму 7,9 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів та зросло у 2,4 раза у грошовому вимірі. Наскільки кредити стали доступнішими і на придбання якого житла їх брали, розповів в ефірі Українського радіо віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал.

Про збільшення видачі іпотеки

“Якщо порівнювати з 2019 та 2020 роками, то в 2021 році справді українці почали брати більше іпотеки. Якщо порівнювати з 2006-2007 роками, то це мізерні цифри”, — розповів Анатолій Топал.

За його словами, це пов’язано з тим, що в 2007 році умовою, щоб людина взяла іпотеку, була лише наявність ідентифікаційного коду.

“Ніхто не дивився ні на доходи, ні на те, чи працює людина. Ніхто нічого не вимагав. Пішли в банк і взяли іпотеку. На сьогодні дуже високі вимоги до людей, які беруть кредити на придбання житла. Це стосується і доходів, і певного підтвердження статусу. До того ж люди не дуже довіряють банкам, сумніваються у стабільності своїх доходів”, — сказав віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

І все це, за його словами, призводить до того, що громадяни не так сильно беруть іпотечні кредити.

Що таке іпотека

Іпотека відрізняється від споживчого кредиту тим, що має збільшений строк кредитування, пояснив віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю. У середньому це 20 років.

“Іпотека — це цільовий кредит на придбання нерухомості. По іпотеці ідуть знижені ставки — майже в два рази — порівняно зі споживчим кредитом”, — пояснив Топал .

Люди в Україні не сильно розбираються, що таке іпотека, додав він.

“У нас анонсована програма під 7%. Однак громадяни стикаються з тим, що участь у цій іпотечній програмі під 7% є не для всіх. Середня банківська ставка щодо іпотек становить далеко не 7%, і навіть не 12%. Реальна середня ставка по іпотеці коливається в межах 15-16%”, — сказав Топал.

За його словами, це досить велика ставка, якщо порівнювати з іншими розвиненими країнами, де іпотечне кредитування видають під 3%, під 1,5% річних.

“І навіть є країни, де саме по іпотеці є від’ємний відсоток, тобто мінус півтора відсотка. Іншими словами, банк доплачує, якщо ви користуєтеся його грошима саме на придбання житла”, — розповів віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

В Україні дуже невелика частина громадян може показати свої реальні доходи, сказав він.

“Банки вимагають показати всі доходи, з яких сплачені податки. В Україні презентували іпотеку під 5% і кажуть, що на неї може претендувати родина із доходом 20 тисяч гривень. Але побачимо, як вона працюватиме”, — пояснив Топал.

Порівняно з 2018-19 роками, коли реальна ставка по іпотеці була 24-28%, то зменшення її майже в два рази — це значний крок для того, щоб люди почали брати іпотечні кредити, розповів віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

“Але все ж таки, на мою думку, 15-16% річних — це завелика ставка. Саме тому немає такого масового попиту і немає масової видачі цих іпотек”, — сказав він.

Про іпотеку під 7%

За цією програмою діють вимоги до населення, яке може претендувати на цю іпотеку, розповів Топал. Можна нею скористатися для поліпшення житлових умов люди певних соціальних статусів, зокрема, переселенців, учасників АТО.

“І це не зовсім іпотека. Це програма, коли держава виплачує певний відсоток банку. Якщо банк видає іпотеку під 12%, то людина сплачує 7%, а решту виплачує держава. Ця програма хороша, але трохи буксує на місцях. Раніше були випадки, що можна було взяти кредит за цієї програмою під будівництво приватного будинку”, — сказав віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Про програми Держжитломолодь

Кілька іпотечних програм працюють від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, розповів Топал.

“Там можна взяти пільговий кредит. Ці програми залежать від фінансування, але воно недостатнє. Останніми роками навіть було мізерне”, — сказав він.

Про вимоги банків

За словами віцепрезидента Асоціації професійних управляючих нерухомістю, банки охочіше видають кредити на вторинне житло, бо там вже є право власності. Іноді, за його словами, банки працюють із конкретними забудовниками, які гарантують, що будинки будуть здаватися в експлуатацію. Також багато залежить від економіки і облікової ставки. За 2021 рік вона піднялася.

“Треба розуміти, що банк не є благодійною організацією, це певна машина, яка продає гроші за гроші. Банк насамперед захищатиме свої інтереси. Банки захищені так званими плаваючими ставками. Наприклад, базова ставка 12% плюс з другого року додається 4%. Кожен банк встановлює свої ліміти щодо видачі кредитів”, — сказав Топал.

Які треба мати доходи

“Заявляють, що офіційний підтверджений дохід усієї сім’ї повинен бути у два рази більший, аніж виплати для обслуговування іпотечного кредиту. Якщо у вас обслуговування іпотечного кредиту становить 10 тисяч гривень на місяць, то офіційно підтверджений дохід має бути 20 тисяч гривень”, — пояснив віцепрезидент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Це розрахунок за формулою, на що родина має витрачати гроші: комірне, транспорт, їжа. Однак, за словами Топала, на практиці дохід має бути більшим орієнтовно у три рази.

“Не забувайте, що в перший місяць сума набігає трохи більша за рахунок оформлення кредиту та обслуговування рахунків”, — сказав він.

Про прострочення іпотеки

Під час підписання угоди питання прострочення іпотеки прописані, розповів Топал.

“Прострочення до трьох місяців вже є критичним. Після першого ж місяця банки починають телефонувати і запитувати, чому не зроблений платіж. Чимало банків допускають так звані канікули, коли можна підписати додаткову угоду на місяць чи два. Але це індивідуальний підхід”, — сказав він.

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