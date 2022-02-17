Боксують 120 спортсменів: у Чернігові стартував чемпіонат області

Чемпіонат області з боксу стартував у Чернігові. На ньому розіграють 58 комплектів медалей серед як наймолодших боксерів, так і дорослих хлопців та дівчат.

Чемпіоном області з боксу у своїй категорії став Віктор Могильний. Він приїхав до Чернігова з Новгорода-Сіверського, займається вже десять років у тренера Віктора Балабка.

ФОТО: Суспільне Чернігів Віктор Могильний

"Перший раунд доволі складний, я трохи був розслаблений, бо давно вже не боксував. Але другий раунд увійшов у смак, можна сказати, і дуже добре зробив свою роботу. Суперник не дуже сильний, слабенький я б навіть сказав. Але гарно б’є", — каже боксер.

Загалом на цьогорічний чемпіонат області з боксу приїхало понад 120 спортсменів з усіх районів області. Про це Суспільному розповів президент обласної федерації боксу Євген Артюх.

"Цей чемпіонат області ми проводимо щорічно. Буде проходити три дні з 16 по 18 лютого. В області дуже стрімко розвивається бокс. Зараз, якщо беремо районні центри колишні — то в 15 районних центрах культивується бокс", — зазначає президент.

Водночас директор клубу боксу "Ринг" Валерій Бондаренко говорить, що на цих змаганнях очікували більше учасників.

ФОТО: Суспільне Чернігів Денис Берінчик з медалістами

З медалістів чемпіонату складуть збірну команду Чернігівщини, які поїдуть на всеукраїнські змагання до Луцька. Юних спортсменів на цих змаганнях привітав срібний призер Олімпійських ігор та чемпіон світу за версією WBO International український боксер Денис Берінчик.

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