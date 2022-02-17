У США розслідують скарги власників Tesla на раптове гальмування

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) 16 лютого розпочало розслідування 354 скарг водіїв електрокарів Tesla на раптове гальмування. Скарги надійшли протягом останніх дев’яти місяців, про нещасні випадки не повідомлялося.

Про це йдеться в повідомленні на сайті NHTSA.

Явище "фантомного гальмування" спостерігалося в автомобілях Tesla Model 3 і Model Y під час руху на великій швидкості. Відбувається це без попередження і часто кілька разів за поїздку. За оцінками регулятора, дефект може стосуватися 416 тисяч електрокарів.

Управління безпеки дорожнього руху США має вивчити отримані від водіїв скарги і оцінити небезпеку " фантомного гальмування". У разі необхідності регулятор може зобов’язати Tesla відкликати автомобілі з дефектом.

Це вже не перше розслідування проти електрокарів Tesla у США, пов’язане з недопрацюваннями системи самокерування.

У лютому 2022 року регулятор зобов’язав компанію відкликати майже 579 тисяч автівок через баг у функції програвання аудіопопереджень. Це стало вже четвертим відкликанням Tesla за останні пів року, зауважує Bloomberg.

Що відомо

У вересні 2021 року в американському штаті Філадельфія у жінки почалися пологи в електромобілі Tesla. Її чоловік, не маючи змоги керувати автомобілем, довірив керування автопілоту.

Під тиском американського регулятора в справах безпеки руху на дорогах компанія Tesla змушена буде заблокувати доступ до ігор під час руху автомобіля. Раніше така функція була доступна в автомобілях Tesla з 2020 року.

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