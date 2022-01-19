Прокуратура американського штату Каліфорнія висунула офіційні звинувачення водієві електрокара Tesla, який під час кермування на автопілоті спричинив смертельну ДТП у 2019 році. Це перший такий випадок у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про аварію, що сталася в передмісті Лос-Анджелеса 29 грудня 2019 року. Тоді автопілот Tesla врізався в автівку Honda, внаслідок чого двоє людей у ній загинули. Водій Tesla, 27-річний Кевін Азіз Ріяд, та його пасажирка зазнали легких поранень.

Родичі загиблих подали до суду окремо на Ріяда і Tesla. Водія електрокара вони звинуватили в недбальстві, а автовиробника — в продажі несправних транспортних засобів, які можуть раптово прискорюватися і не мають системи екстреного гальмування. Обидві справи будуть розглядатися в суді спільно в середині 2023 року.

Проти Ріяда висунули два пункти кримінальних звинувачень у вбивстві внаслідок ДТП. Сам він своєї провини не визнає і вийшов під заставу. Хоча автопілот Tesla не згадується в обвинуваченні прокуратури, Національне управління безпеки дорожнього руху США підтвердило, що автівка на момент ДТП була самокерована.

Як нагадує Associated Press, у США і раніше висували кримінальні обвинувачення у зв’язку зі смертельними ДТП, які спричинили самокеровані авто. Так, у 2020 році прокуратура Аризони звинуватила в убивстві з необережності водія авто Uber, яке на автопілоті збило жінку. Але у тому випадку йшлося про технологію, яка лише тестувалася. Натомість автопілот Tesla доступний на 765 тисячах авто лише в Сполучених Штатах.

Національне управління безпеки дорожнього руху США наразі розслідує 12 випадків ДТП за участі системи самокерування автомобілем Tesla. У цих аваріях загинула одна людина і щонайменше 17 зазнали поранень.

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Що відомо

У вересні 2021 року в американському штаті Філадельфія у жінки почалися пологи в електромобілі Tesla. Її чоловік, не маючи змоги керувати автомобілем, довірив керування автопілоту.

Під тиском американського регулятора в справах безпеки руху на дорогах компанія Tesla змушена буде заблокувати доступ до ігор під час руху автомобіля. Раніше така функція була доступна в автомобілях Tesla з 2020 року.

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