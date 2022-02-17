У тернопільській школі провели тренувальну евакуацію

У третій школі Тернополя провели евакуацію учнів та вчителів. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Руслана Петрокушин.
За її словами, відпрацьовували як діяти, якщо поблизу школи вибухівка.
Учениця 10-го класу Марта Гуменюк каже, такі навчання в закладі проводять щороку.
"Я дотримуюсь спокою, тим більше, я як староста, маю стежити за тим, щоб всі інші дотримувались спокою. Тому, я слухаю, що говорить класний керівник, що говорять нам по оголошенню, яка це ситуація і роблю ті дії, які мають робити учні при евакуації".
Після сигналу діти вишикувались по двоє та спустилися в підвал. Евакуація тривала близько 17-ти хвилин.
За словами Руслани Петрокушин, за цей час в укриття встигли сховатись майже 800 осіб.
Загалом, такі навчання сьогодні проводять у всіх навчальних закладах громади, розповів начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міськради Андрій Поліщук.
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