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У тернопільській школі провели тренувальну евакуацію
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У тернопільській школі провели тренувальну евакуацію

Ірина Моргун
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У тернопільській школі провели тренувальну евакуацію Суспільне Тернопіль

У третій школі Тернополя провели евакуацію учнів та вчителів. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Руслана Петрокушин.

За її словами, відпрацьовували як діяти, якщо поблизу школи вибухівка.

У тернопільській школі провели тренувальну евакуаціюСуспільне Тернопіль

Навчальне занняття

Учениця 10-го класу Марта Гуменюк каже, такі навчання в закладі проводять щороку.

"Я дотримуюсь спокою, тим більше, я як староста, маю стежити за тим, щоб всі інші дотримувались спокою. Тому, я слухаю, що говорить класний керівник, що говорять нам по оголошенню, яка це ситуація і роблю ті дії, які мають робити учні при евакуації".

У тернопільській школі провели тренувальну евакуаціюСуспільне Тернопіль

Під час тренувальної евакуації

Після сигналу діти вишикувались по двоє та спустилися в підвал. Евакуація тривала близько 17-ти хвилин.

За словами Руслани Петрокушин, за цей час в укриття встигли сховатись майже 800 осіб.

У тернопільській школі провели тренувальну евакуаціюСуспільне Тернопіль

Учні в укритті

Загалом, такі навчання сьогодні проводять у всіх навчальних закладах громади, розповів начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міськради Андрій Поліщук.

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