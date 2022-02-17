У тернопільській школі провели тренувальну евакуацію

У третій школі Тернополя провели евакуацію учнів та вчителів. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Руслана Петрокушин.

За її словами, відпрацьовували як діяти, якщо поблизу школи вибухівка.

Суспільне Тернопіль Навчальне занняття

Учениця 10-го класу Марта Гуменюк каже, такі навчання в закладі проводять щороку.

"Я дотримуюсь спокою, тим більше, я як староста, маю стежити за тим, щоб всі інші дотримувались спокою. Тому, я слухаю, що говорить класний керівник, що говорять нам по оголошенню, яка це ситуація і роблю ті дії, які мають робити учні при евакуації".

Суспільне Тернопіль Під час тренувальної евакуації

Після сигналу діти вишикувались по двоє та спустилися в підвал. Евакуація тривала близько 17-ти хвилин.

За словами Руслани Петрокушин, за цей час в укриття встигли сховатись майже 800 осіб.

Суспільне Тернопіль Учні в укритті

Загалом, такі навчання сьогодні проводять у всіх навчальних закладах громади, розповів начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міськради Андрій Поліщук.

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