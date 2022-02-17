Верховний суд відправив на новий розгляд справу екснардепа Сергія Пашинського, який під час конфлікту на дорозі у Київській області прострелив ногу підприємця В'ячеслава Хімікуса під час конфлікту на дорозі у 2016 році, пише "Ґрати".

Касаційний позов подала прокуратура, яка вимагала скасувати виправдувальний вирок Васильківського міськрайонного суду та направити справу на новий розгляд.

На думку прокуратури, суд першої інстанції дав невірну оцінку обставинам справи та не розглянув цілу низку доказів. Верховний суд частково задовольнив позов прокуратури, але аргументи викладе пізніше, 22 лютого.

Сторона захисту заявила у Верховному суді, що повністю згодна з виправдувальним вироком Васильківського міськрайонного суду, адже прокурор не довів винність Пашинського, а сам нардеп діяв у рамках необхідної самооборони.

Що за справа

Увечері 31 грудня 2016 року на території Київської області стався конфлікт на дорозі між на той час народним депутатом Сергієм Пашинським і місцевим підприємцем В'ячеславом Хімікусом. Під час сварки депутат вистрілив чоловікові у ліву ногу з пістолета марки Glock-19. Внаслідок цього постраждалий дістав вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судової експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

Печерський райсуд обрав запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою, але Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти і помістив під цілодобовий домашній арешт. 6 липня 2020 року ДБР спрямувало матеріали справи до суду. Але Васильківський міськрайонний суд виправдав колишнього депутата Верховної ради Сергія Пашинського у справі про стрілянину на дорозі біля Василькова Київської області.

Що відомо

В листопаді 2018 року Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві. Після того справу проти Пашинського ще раз поновили, закрили, а потім знову поновили з новою кваліфікацією.

4 жовтня 2019 року ДБР повідомило Пашинському про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Пашинського під варту без можливості застави. Наприкінці листопада Печерський райсуд продовжив арешт на 60 днів.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт .

28 квітня слідчі Держбюро завершили досудове розслідування у справі екснардепа Сергія Пашинського за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

6 липня 2020 року слідчі Держбюро розслідувань вручили обвинувальний акт ексдепутату Верховної ради Сергію Пашинському за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження В'ячеславу Хімікусу.

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