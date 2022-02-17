Понад вісімдесят закарпатців — учасників бойових дій в Афганістані — потребують наразі покращення житлових умов. Про проблеми, пільги та соціальне забезпечення ветеранів Афганської війни розповів у програмі "Сьогодні. Головне" на телеканалі "UA: Закарпаття" заступник голови Закарпатської територіальної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Роман Маляр.

"Пільги кожного року урізають. Доходить до того, що наші побратими не можуть безкоштовно доїхати з Рахова до Ужгорода в госпіталь. Починаються конфлікти: перевізники не хочуть брати за пільгами. Тому що держава не покриває витрати перевізникам пільговим категоріям", — розповів Роман Маляр.

"На моїй пам'яті квартири активно давали в 90-х роках. В Ужгороді на вулиці Бестужева здали багатоквартирний будинок. Зараз є велика проблема в обласному центрі Закарпаття, у громадах, де учасники війни в Афганістані мають свої будинки, такої проблеми немає. А у містах люди стоять в черзі на квартири. Я наприклад, теж стою в черзі вже 26 років. Ми регулярно звертаємося й до депутатів місцевих рад, але результату немає", — повідомив голова Закарпатської територіальної організації Української Спілки ветеранів Афганістану.

"Путівки на оздоровлення дають, але в більшості випадків відправляють у Миргород Полтавської області, але ж у нас на Закарпатті є безліч санаторіїв, щоб не потрібно було далеко їхати.

Що кажуть представники місцевої влади

У 2019 році Закарпатська облрада прийняла програму забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані на 2020-2024 р., — повідомив Суспільному директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Віктор Мацола.

"У єдиному державному реєстрі, куди внесені всі пільговики області, а їх майже 200 тисяч, є 8 тисяч учасників бойових дій, в тому числі 1300 тих, то брав участь у війні в Афганістані, там є люди з інвалідністю. І це лише ті, хто звернулися за певною допомогою або пільгами. Держава зараз, в міру своєї фінансової спроможності, економічного стану, забезпечує повністю всіма пільгами, компенсаціями учасників бойових дій, зокрема учасників бойових дій в Афганістані. Учасники бойових дій мають 75% знижку на житлово-комунальні послуги, на оплату житла, на безоплатне забезпечення ліками, першочерговий вступ до вишів", — розповів Мацола.

"Якщо говорити про людей з інвалідністю, то держава їх забезпечує через установи соцзахисту населення на 100% оплату житлово-комунальних послуг, більше забезпечення ліками, зубопротезування, санаторно-курортне лікування. Отримання першочергово земельних ділянок, безоплатне перевезення в громадському транспорті. Фактично держава забезпечує 100 % фінансування цих пільг. Проблем з цим не має. Люди отримують або знижку або грошову компенсацію за відповідні пільги", — зазначив директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА.

"Що стосується оздоровлення, то право вони мають на безоплатне санаторно-курортне лікування. Минулого року десь 25 осіб отримало через органи соцзахисту безоплатні путівки, зокрема 10 путівок — це за благодійні кошти і путівки, які надали самі курортні заклади. Це зрозуміло не повністю, не 100% забезпечення від потреб, тут є проблемка. Держава тут якраз на санаторно-курортне лікування не може повністю забезпечити путівками, бо вони забезпечуються за рахунок Мінсоцполітики України".

"Нема таких пільг, що скасовані чи заморожені. Просто є один нюанс — держава переклала за безоплатне перевезення в громадському транспорті з держбюджету на місцевий. Тут є трохи проблема, бо не всі місцеві бюджети мають відповідні кошти щоб забезпечити 100% відшкодування перевізникам за надану пільгу. Мукачево, Ужгород, Хуст мають такі можливості, а сільським громадам з їхніми бюджетами складніше", — повідомив Мацола.

"Регіональну програму забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані на 2020-2024 р. прийняли. Але в цій програмі написано, що обласний бюджет відповідно дофінансовує цю програму на 10% до інших фінансових джерел. Тобто місцеві громади, міські ради мають прийняти свої програми і виділити відповідні гроші. Жодна громада, зокрема й Ужгород, не прийняли у своїх бюджетах такі видатки", — розповів директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА.

Що відомо:

15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Цей день призначений указом президента в 2004 році і приурочений до завершення виведення радянських військ із Афганістану — 15 лютого 1989 року.

Понад вісімдесят закарпатців — учасників бойових дій в Афганістані — потребують наразі покращення житлових умов. У чергах на квартири стоять і ті, хто воював на територіях інших держав, а також на сході України.

Пам’ять загиблих учасників бойових дій на території інших держав вшанували 15 лютого в Ужгороді.

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