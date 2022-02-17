На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь

46-річний житель села Зарванці виготовляв фальсифікований алкоголь відомих брендів. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Фото: ГУНП області
До виготовлення чоловік долучив ще п'ять людей.
Фото: ГУНП області
Під час проведення обшуків слідчі вилучили понад три тонни спирту, готовий для продажу фальсифікат, обладнання та матеріали для виробництва товару, револьвер та набої.
Фото: ГУНП області
Виготовляли продукцію и в орендованих гаражах у селі Зарванці.
Відкрито кримінальне провадження. За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
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