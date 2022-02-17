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На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь
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На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь

Юлія Бараболя
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На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь. Фото: ГУНП області

46-річний житель села Зарванці виготовляв фальсифікований алкоголь відомих брендів. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

На Вінниччині виробляли фальсифікований алкогольФото: ГУНП області

До виготовлення чоловік долучив ще п'ять людей.

На Вінниччині виробляли фальсифікований алкогольФото: ГУНП області

Під час проведення обшуків слідчі вилучили понад три тонни спирту, готовий для продажу фальсифікат, обладнання та матеріали для виробництва товару, револьвер та набої.

На Вінниччині виробляли фальсифікований алкогольФото: ГУНП області

Виготовляли продукцію и в орендованих гаражах у селі Зарванці.

Відкрито кримінальне провадження. За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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