COVID-19: на Хмельниччині виявили 1439 нових випадків інфікування

На Хмельниччині за минулу добу, 15 лютого, лабораторно підтвердили 1439 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 938 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 2473 дослідження методом ПЛР, 233 – методом ІФА, 963 – тести на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

984 – Хмельницький район;

205 – Шепетівський район;

250 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 31045 людей: 1345 лікується стаціонарно, 29700 – амбулаторно. З них 2932 – діти, 818 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 45,9%. В лікарнях перебувають 1345 хворих, 129 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 193570 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13842 – діти, 7359 – медпрацівники. Одужали від хвороби 158910 людей (82,1% від підтверджених випадків), з них 10910 – діти, 6499 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3615 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 16 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 116457; з них лікуються – 21655; одужали – 92918; летальних – 1884

Шепетівський район: всього випадків – 35808; з них лікуються – 4312; одужали – 30754; летальних – 742

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 41305; з них лікуються – 5078; одужали – 35238; летальних – 989

Що відомо