На Хмельниччині поліція викрила організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на оборудках з авто. Про це інформує сектор комунікації нацполіції Хмельницької області з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисники обіцяли власникам обміняти їхні авто на кращі за невеличку доплату. Поліція встановила, що організував "схему" 34-річний чоловік разом із двома спільниками. Насправді зловмисники надавали потерпілим автомобілі з підробленими документами та у гіршому технічному стані. Після виявлення проблем повернути гроші або автівку не було можливості. Автівки зловмисники переоформлювали на підконтрольних осіб.

Наразі поліцейські встановили причетність угруповання до шести фактів незаконного набуття права власності на транспортні засоби. В результаті злочинних дій потерпілим завдано шкоди на суму понад 700 тисяч гривень.

У середу, 16 лютого, провели 30 санкціонованих обшуків на території Хмельницької та Вінницької областей. Вилучили автомобілі потерпілих, фіктивні договори купівлі-продажу, "чорнові" записи, бланки, печатки, автомобільні номери, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 1,2 млн грн.

Нацполіція Хмельницької області Поліція вилучила також гроші у різній валюті на загальну суму понад 1,2 млн грн. Фото: нацполіція Хмельниччини.

На підставі отриманих доказів організатору та двом спільникам повідомлено підозри за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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