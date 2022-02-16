На Хмельниччині за підозрою у вбивстві 55-річної жінки затримали 14 річного школяра. Тіло жінки знайшли поруч з місцевим смітником 15 лютого. Як зізнався хлопець правоохоронцям, вбив жінку, бо та без дозволу взяла його цигарки.

Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

За інформацією правоохоронців, ввечері 14 лютого затриманий разом зі своїм батьком відпочивали з загиблою.

"Після того, як батько пішов спати, між юнаком та гостею виник конфлікт, в результаті якого він побив жінку пательнею та качалкою і пішов з дому. Вранці наступного дня батько, прокинувшись, знайшов жінку мертвою у коридорі квартири та виніс її тіло на смітник поблизу будинку. Сина удома не було.", - повідомили у поліції.

Додають, правоохоронці розшукали підлітка. За словами поліції, він зізнався у скоєному і пояснив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Наразі неповнолітній затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці хочуть притягнути до відповідальності батьків хлопця за невиконання обов'язків по догляду та вихованню дитини.

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