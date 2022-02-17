Військового знайшли мертвим на Рівненському полігоні. Що встановила експертиза

На Рівненщині правоохоронці розслідують обставини зникнення військовослужбовця. Його 16 лютого знайшли мертвим на Рівненському військовому полігоні через понад тиждень пошуків, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. За попередніми висновками експертів, чоловік помер від переохолодження, а ознак насильницької смерті немає.

У середу, 16 лютого, на території Рівненського загальновійськового полігону о 14:00 виявили тіло зниклого військовослужбовця. Востаннє живим його бачив товариш по службі, – повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

"Загиблий – 28-річний житель Волині, який проходив військову служба за контрактом на Житомирщині, а до Рівненського полігону приїхав проходити навчальний курс. Він перебував у розшуку з 8 лютого, після того, як з товаришем покинув місце дислокації з дозволу керівництва", – зазначила речниця.

І уточнила: військові разом проводили час у селі Тучин Рівненського району, після чого загиблий пішов у невідомому напрямку. Його товариш телефонував до нього, але той не відповідав.

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"Після того військовослужбовець повернувся до частини та заявив про зникнення товариша. Після виявлення його мертвим судмедексперт оглянув тіло військовослужбовця та не виявив ознак насильницької смерті", – сказала Марія Юстицька.

Попередня причина смерті, додала речниця Нацполіції, згідно з висновком судово-медичної експертизи – переохолодження. За її словами, досудове розслідування кримінального провадження за фактом зникнення чоловіка триває.

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