Збив людину і втік: у Рівному патрульні затримали нетверезого водія

У центрі Рівного нетверезий водій збив людину й втік з місця ДТП. Про це 2 січня повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Пішохід помер у лікарні. Втікача затримали патрульні, у нього було посвідчення помічника-консультанта депутата облради.

Інцидент трапився на вулиці Соборній у Рівному, близько третьої ночі 2 січня. Водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода, побачили патрульні, повідомила пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська.

"Водій автомобіля не зупинився, а продовжив рух. Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув ще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача", — коментує вона.

Фото: Нацполіції області

Пошкоджений автомобіль Audi вони побачили на вулиці Дорошенка. Пасажир і водій поводили себе агресивно. На них надягнули кайданки, каже Загурська.

Фото: Нацполіції області

"Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю. Житель Бармаків затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", — зазначила пресофіцерка поліції.

Фото: Нацполіції області

З власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата. Щоправда, йдеться про обласного обранця попереднього скликання.

Катерина Загурська зазначила, що пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм через кілька годин він помер у лікарні. При ньому не було документів. Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху людиною, яка керує транспортом в стані сп’яніння й спричинила смерть пішохода.

За законом за це передбачене покарання — позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортом до десяти років.

Це перша у новому році аварія в області, в якій загинула людина, уточнили у поліції.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram