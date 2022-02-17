Головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги Андрія Бортніка не відсторонили від посади. Клопотала про це Рівненська обласна прокуратура. Розгляд відбувся 17 лютого в Рівненському міському суді. Андрія Бортніка підозрюють в нецільовому використанні "ковідних" грошей.

17 лютого у міському суді завершили розгляд клопотання обласної прокуратури про відсторонення Андрія Бортника від посади головлікаря "екстренки". Суд відмовив у задоволені клопотання прокурора і Андрія Бортніка не відсторонили від посади.

Прокурор Рівненської обласної прокуратури Андрій Войтюк Суспільному повідомив, що 17 лютого оголосили неповний текст рішення.

"Його буде вивчено на предмет законності й обгрунтованості цього рішення і подальше питання буде стояти щодо його оскарження в апеляційному порядку. У п'ятиденний термін буде прийняте рішення щодо можливості оскарження судового рішення", – зазначив Андрій Войтюк.

Захисник медика Андрій Колесник пояснив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні сторона обвинувачення вже завершила.

"Хоча ми подали клопотання про призначення експертизи з посиланням на документи, які, ми вважаємо, обґрунтовують саме нашу позицію. Фактично, в суді вже буде вирішуватись питання про призначення цієї експертизи, або не призначення. Основним доказом по цій справі є економічна експертиза, яка була проведена без нашої участі, нас про це не повідомляли, не дали можливості поставити ті питання, які ми хотіли. По суті, ми не мали ніякої можливості оскаржити дану експертизу, або призначити свою", – коментує Андрій Колесник

Аби вирішити це питання захист Андрія Бортніка звернувся до суду. Дату слухання ще не призначили.

14 січня Андрію Бортніку міський суд обрав запобіжний захід – особисте зобов'язання до 10 березня 2022 року.

У чому звинувачують Бортніка

Головному лікарю "екстренки" повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем повідомили 12 січня. У прокураторі заявили, що посадовець призначив премії з "ковідного" фонду працівникам, які нібито не залучались для надання меддопомоги пацієнтам з COVID-19.

Йдеться про доплати, які працівники диспетчерської служби отримали у квітні та травні 2020 року. Тоді Центр екстреної меддопомоги отримав так звані ковідні гроші на виплату працівникам, яких залучали до роботи з хворими на коронавірус. Окрім бригад, які виїжджали на виклики, гроші отримали також диспетчери "швидкої".

Премії керівник Центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам диспетчерської служби. 10 тисяч гривень він отримав сам, своїм двом заступникам він виплатив майже по 13 тисяч гривень. Таке використання "ковідних" коштів у обласній прокуратурі назвали нецільовим, оскільки їх виплатили працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не залучались до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Загалом йдеться про доплати у розмірі 436 тисяч гривень. Адвокат головлікаря Андрій Колесник підозру назвав необґрунтованою.

Позиція колективу

Працівники "екстренки", з якими спілкувалось Суспільне, вважають, що ковідні премії їм виплатили законно. Диспетчерка Олена Бобик розповіла: коли почалась пандемія коронавірусу, кількість викликів зросла.

У квітні-травні 2020-го, за словами старшої лікарки зміни Любові Волинець, працівники отримували від 1000 до 1500 дзвінків, надавали консультації та призначали необхідне лікування.

"Були випадки, коли люди по дві доби не могли дістатися до родини, вони були на роботі і це все бачив директор центру. Тому нам були виплачені за ті два місяці ці "ковідні" гроші, десь 3700 і друга виплата була 6000", – розповіла Суспільному старша лікарка зміни Любов Волинець.

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