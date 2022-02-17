Українець Макс Поляков продав свою частку акцій компанії Firefly Aerospace

Макс Поляков продав 58% акцій компанії Firefly Aerospace своєму партнеру Тому Маркусіку за 1 доллар. Це відбулося через вимоги Комітету з іноземних інвестицій США.

Про це Макс Поляков написав у Facebook.

"Я віддаю за $1 усі свої 58% акцій Firefly співзасновнику компанії та моєму партнеру Тому. Шановні CFIUS (Комітет з іноземних інвестицій — ред.), Air Force (Повітряні сили США —ред.) та 23 агентства США, які зрадили мене та засуджують мене всіма своїми діями за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці. Макс любить Україну, і так, у мене український паспорт, і я засновник Firefly! Прощавай, моя "пташко", і зрештою я пишаюся тим, що я зробив для душі та спадщини моєї землі", — написав Поляков.

Як повідомляв Bloomberg, таке рішення Поляков прийняв через побоювання урядових агентств США, що через Макса Полякова цінні технології ракетобудування можуть потрапити до України або інших країн. Через належність частки компанії Полякову Firefly Aerospace було все важче отримувати урядові контракти у США.

Хто такий Максим Поляков

Український IT-бізнесмен Максим Поляков, якого називають "українським Ілоном Маском", став відомим у 2010 році, коли сервіс Cupid plc. під його управлінням вийшов на Initial Public Offering Лондонської Фондової біржі. За рік компанію визнали технологічним проєктом з найстрімкішим розвитком за версією Deloitte. На піку популярності вартість дейтінгових активів компанії Полякова Cupid plc. оцінювалася у 204,9 мільйона доларів.

У 2015 році Поляков переїхав до США, де став співзасновником фонду венчурних інвестицій Noosphere Venture Partners. Фонд відомий своїми проєктами у сфері IT-індустрії та технологічної освіти. В Україні фонд Noosphere Venture Partners відкрив сім інжинірингових шкіл.

У 2017 році український бізнесмен придбав збанкрутілу аерокосмічну компанію Firefly Aerospace та перезапустив її, інвестувавши понад 75 мільйонів доларів. Головний офіс компанії розташований у США, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр працює в Дніпрі. Firefly Aerospace займається розробкою легких транспортників для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Компанія володіє дочірнім підприємством Firefly Black LLC з офісом у Техасі, яке виграло тендер NASA.

Що відомо

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace 3 вересня запустила космічну ракету Alpha, однак місію перервали через її вибух у повітрі.

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