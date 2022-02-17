У Сумській тергромаді відбудуться навчання — пройде колона військових та техніки

17 лютого населеними пунктами Сумської тергромади пройде колона військової техніки з військовослужбовцями. Це будуть навчання, повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Бійці військової частини А 4532 курсуватимуть через Радьківку, Стецьківку, Верхнє Піщане, Суми, Верхню Сироватку, Гребениківку, Боромлю.

Військова частина А 4532 розташована у Стецьківці Сумського району. Вона входить до складу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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