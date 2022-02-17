У Сумській тергромаді відбудуться навчання — пройде колона військових та техніки

17 лютого населеними пунктами Сумської тергромади пройде колона військової техніки з військовослужбовцями. Це будуть навчання, повідомляє пресслужба Сумської міськради.
Бійці військової частини А 4532 курсуватимуть через Радьківку, Стецьківку, Верхнє Піщане, Суми, Верхню Сироватку, Гребениківку, Боромлю.
Військова частина А 4532 розташована у Стецьківці Сумського району. Вона входить до складу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Доповнюється...
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram