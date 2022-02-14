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Військовослужбовці із Шостки беруть участь у навчаннях "Заметіль-2022"
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Військовослужбовці із Шостки беруть участь у навчаннях "Заметіль-2022"

Катерина Ворона
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Військовослужбовці із Шостки беруть участь у навчаннях "Заметіль-2022" Facebook: Військова частина Шостка

Особовий склад військової частини 3022 Національної гвардії України бере участь в масштабних тактико-спеціальних навчаннях у межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022", про це з'явилася інформація на сторінці Військова Частина Шостка.

Військовослужбовці частини 3022 Національної гвардії України беруть участь у навчаннях

У ході навчань відпрацьовують дії щодо управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій, а також навчаються протидії виникненню диверсій та кризових ситуацій на важливих державних об’єктах. Навчання проводяться разом з підрозділами Національної поліції України та іншими формуваннями які входять до сектору безпеки.

Військовослужбовці частини 3022 Національної гвардії України беруть участь у навчаннях

Військовослужбовці частини 3022 Національної гвардії України беруть участь у навчаннях

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