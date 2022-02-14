Військовослужбовці із Шостки беруть участь у навчаннях "Заметіль-2022"

Особовий склад військової частини 3022 Національної гвардії України бере участь в масштабних тактико-спеціальних навчаннях у межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022", про це з'явилася інформація на сторінці Військова Частина Шостка.

У ході навчань відпрацьовують дії щодо управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій, а також навчаються протидії виникненню диверсій та кризових ситуацій на важливих державних об’єктах. Навчання проводяться разом з підрозділами Національної поліції України та іншими формуваннями які входять до сектору безпеки.

Що відомо

10-20 лютого українська армія проведе планові навчання “Українська заметіль”.

Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання біля кордонів з Україною.

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