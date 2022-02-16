Сумські депутати звернулися 16 лютого до військового керівництва України з проханням пришвидшити процес створення добровольчих формувань в громаді. На відміну від тероборони, члени цих формувань будуть підпорядковуватися Збройним силам, але не стануть військовослужбовцями. Що таке добровольчі формування - у матеріалі Суспільного.

"Створити некомфортні умови для окупанта"

У центрі військово-патріотичного виховання молоді в Сумському міському парку імені Кожедуба діють декілька безкоштовних спортивних секцій, говорить директор Сергій Савченко.

Також для молоді тут викладають основи військової справи. "У нас є навчальні посібники: навчальні міни, навчальні гранати, навчальна зброя у нас є", - додає він.

Сам Сергій Савченко - ветеран російсько-української війни, батько загиблого в АТО Максима Савченка. Говорить, що Суми знаходяться за 40 кілометрів від кордону і, в разі масованого наступу з Російської Федерації, місто може швидко опинитися в окупації. У такому разі територіальної оборони тут не буде.

"Сили територіальної оборони входять в склад Збройних сил України, і вони відійдуть однозначно звідси. Вони перетворяться на бойові підрозділи, вони будуть воювати в окопах, але на окупованій території повинні залишитися ті люди, які будуть створювати далеко некомфортні умови для окупанта. Загарбати якусь територію, можливо, невелика проблема, а от проблема - утримати цю територію.", - вважає Савченко.

Він пропонує вже зараз місцевій владі готуватися до партизанської війни.

"Цю проблему для окупантів можуть створити такі організації, як у нас. У нас немає вікового цензу, у нас немає вимог до стану здоров’я. У нас ті, хто патріотично налаштований, хто не буде миритися з окупацією", - говорить чоловік.

До добровольчих формувань можуть долучитися ті, кого не взяли в тероборону

На сесії міськради 16 лютого Сергій Савченко та голова Спілки ветеранів Сумщини Володимир Лаврик звернулися до депутатів міста з проханням підтримати створення в громаді добровольчого батальйону. За словами Володимира Лаврика, багатьох ветеранів російсько-української війни сьогодні не беруть в тероборону.

"Деякі з них мають групи інвалідності, за станом здоров’я не можуть служити, також вже багато "хлопців" мають вікову межу 55+, теж не можуть бути зараховані до батальйону. Тому, згідно із законодавством, можна буде формувати добровольчі формування незалежно від стану здоров’я, вікової межі та іншого. Тим більше досвід у всіх практично є", - сказав Лаврик.

Депутати міської ради проголосували за звернення до Головнокомандувача Збройних сил, командувача Сил територіальної оборони України з проханням створити добровольчі формування на території Сумської територіальної громади. 24 депутати з 32 присутніх підтримали це звернення.

Що відомо

Під час цього засідання сесії депутати міської ради виділили 2 млн грн для тероборони.

Стільки ж цього дня виділили і депутати обласної ради.

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