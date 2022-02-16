16 лютого футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська у товариському поєдинку обіграв тернопільську "Ниву". Гра завершилася з рахунком 2:1. Цей поєдинок франківська команда зіграла в межах підготовки до другої половини сезону, каже президент "Прикарпаття" Василь Ольшанецький.

Докладніше про те, як готуються франківці та коли зіграють перший офіційний матч, читайте у репортажі.

Фото: Суспільне Карпати

Під час навчально-тренувального збору, що зараз проводить "Прикарпаття", команда випробовує свою фізичну готовність, розповідає футболіст Роман Барчук. У товариському матчі проти "Ниви" він відзначився забитим м’ячем. Проте, каже спортсмен, взаємодія команди в цьому поєдинку важливіша, ніж результат. А от в офіційних матчах Першої ліги України "Прикарпаття" боротиметься за очки у кожній грі.

Фото: Суспільне Карпати

"Ми будемо старатися тішити вболівальників, намагатися вигравати кожну гру. Сезон зараз — тяжкий, всі команди в таблиці — практично одна біля одної. Одну чи дві гри програв, і вже "не на конику, а під коником", як то кажуть. Так що будемо працювати. Хочемо принагідно попросити вболівальників приходити на наші ігри, підтримувати, вони для нас важливі", — сказав Роман Барчук.

Фото: Суспільне Карпати

Зараз команда проводить другий етап підготовки до наступної частини сезону. Це, зокрема, товариські поєдинки проти команд із Першої ліги – "Поділля" та "Агробізнесу", а також аматорських команд. Під час них оцінювали насамперед фізичну готовність футболістів, каже президент клубу Василь Ольшанецький. За його словами, ці навчально-тренувальні збори допомагають визначити рівень підготовки новачків команди.

Фото: Суспільне Карпати

Так, під час зимової перерви до складу "Прикарпаття" доєдналися троє футболістів. Це — голкіпер Роман Герич, захисник Олександр Головко та півзахисник Владислав Сидоренко.

"Гра Герича і Головка задовольняє повністю. Сидоренко ще, напевно, не набрав своєї оптимальної форми, але ще є час виправити все, і в його силах довести, що він недаремно прийшов у команду", — сказав Василь Ольшанецький.

Фото: Суспільне Карпати

Третій навчально-тренувальний збір команда проведе у Винниках Львівської області. Франківці готуватимуться на базі Академії футболу клубу "Рух". Там також зіграють контрольні поєдинки. Під час них, за словами Василя Ольшанецького, визначатимуть, яким буде основний склад команди.

Фото: Суспільне Карпати

"І тоді буде "награватися" склад, і вже там будуть дивитися за результатами, бо часу залишається обмаль. Цілі на сезон — які були, такі і є. Ми налаштовуємо гравців на високе місце у турнірній таблиці", — розповів Василь Ольшанецький.

Фото: Суспільне Карпати

Перший офіційний матч другої половини сезону "Прикарпаття" зіграє 19 березня проти команди "ВПК-Агро".

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