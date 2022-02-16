16 лютого футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська у товариському поєдинку обіграв тернопільську "Ниву". Гра завершилася з рахунком 2:1. Цей поєдинок франківська команда зіграла в межах підготовки до другої половини сезону, каже президент "Прикарпаття" Василь Ольшанецький.
Докладніше про те, як готуються франківці та коли зіграють перший офіційний матч, читайте у репортажі.
Під час навчально-тренувального збору, що зараз проводить "Прикарпаття", команда випробовує свою фізичну готовність, розповідає футболіст Роман Барчук. У товариському матчі проти "Ниви" він відзначився забитим м’ячем. Проте, каже спортсмен, взаємодія команди в цьому поєдинку важливіша, ніж результат. А от в офіційних матчах Першої ліги України "Прикарпаття" боротиметься за очки у кожній грі.
"Ми будемо старатися тішити вболівальників, намагатися вигравати кожну гру. Сезон зараз — тяжкий, всі команди в таблиці — практично одна біля одної. Одну чи дві гри програв, і вже "не на конику, а під коником", як то кажуть. Так що будемо працювати. Хочемо принагідно попросити вболівальників приходити на наші ігри, підтримувати, вони для нас важливі", — сказав Роман Барчук.
Зараз команда проводить другий етап підготовки до наступної частини сезону. Це, зокрема, товариські поєдинки проти команд із Першої ліги – "Поділля" та "Агробізнесу", а також аматорських команд. Під час них оцінювали насамперед фізичну готовність футболістів, каже президент клубу Василь Ольшанецький. За його словами, ці навчально-тренувальні збори допомагають визначити рівень підготовки новачків команди.
Так, під час зимової перерви до складу "Прикарпаття" доєдналися троє футболістів. Це — голкіпер Роман Герич, захисник Олександр Головко та півзахисник Владислав Сидоренко.
"Гра Герича і Головка задовольняє повністю. Сидоренко ще, напевно, не набрав своєї оптимальної форми, але ще є час виправити все, і в його силах довести, що він недаремно прийшов у команду", — сказав Василь Ольшанецький.
Третій навчально-тренувальний збір команда проведе у Винниках Львівської області. Франківці готуватимуться на базі Академії футболу клубу "Рух". Там також зіграють контрольні поєдинки. Під час них, за словами Василя Ольшанецького, визначатимуть, яким буде основний склад команди.
"І тоді буде "награватися" склад, і вже там будуть дивитися за результатами, бо часу залишається обмаль. Цілі на сезон — які були, такі і є. Ми налаштовуємо гравців на високе місце у турнірній таблиці", — розповів Василь Ольшанецький.
Перший офіційний матч другої половини сезону "Прикарпаття" зіграє 19 березня проти команди "ВПК-Агро".
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