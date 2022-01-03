Перші кадрові зміни: клуб "Прикарпаття" залишили чотири футболісти

У складі футбольного клубу "Прикарпаття" під час зимової перерви відбулися перші кадрові зміни. Четверо футболістів — Іван Пастух, Микола Квасний, Роман Толочко і Богдан Мицик — залишають команду як вільні агенти. Про це повідомляють на сайті футбольного клубу.

Наприкінці 2021 року за обопільною згодою сторін їхня співпраця припинилася.

У дописі йдеться, що у поточному сезоні Іван Пастух і Роман Толочко зіграли в 11 матчах. Футболіст Микола Квасний провів на полі 10 поєдинків. Богдану Мицику так і не вдалося дебютувати за "Прикарпаття" в офіційних іграх.

Читайте також

Поповнення у МФК "Прикарпаття". До команди приєдналися двоє львівських футболістів

"Прикарпаття" готується до нового футбольного сезону: в клубі розповіли про зміни в команді

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини