Перші кадрові зміни: клуб "Прикарпаття" залишили чотири футболісти

У складі футбольного клубу "Прикарпаття" під час зимової перерви відбулися перші кадрові зміни. Четверо футболістів — Іван Пастух, Микола Квасний, Роман Толочко і Богдан Мицик — залишають команду як вільні агенти. Про це повідомляють на сайті футбольного клубу.
Наприкінці 2021 року за обопільною згодою сторін їхня співпраця припинилася.
У дописі йдеться, що у поточному сезоні Іван Пастух і Роман Толочко зіграли в 11 матчах. Футболіст Микола Квасний провів на полі 10 поєдинків. Богдану Мицику так і не вдалося дебютувати за "Прикарпаття" в офіційних іграх.
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