Президент Володимир Зеленський 16 лютого розширив санкції проти блогера Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви. Тепер вони поширюються і на інші їхні сайти.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

Обмеження проти Анатолія Шарія відтепер поширюються на сайти sharij.net, sharij.online, sharij.com.ua та інші "вебресурси, які забезпечують доступ до порталу Шарий.net".

Що стосується видання "Страна", під санкції тепер потрапили сайти strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today та "інші вебресурси, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua", а також сторінки видання у Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках".

Санкції проти видань "Шарий.net" і "Страна" були запроваджені ще в серпні 2021 року.

Тоді одним з указів Зеленський запровадив санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями потрапили інформаційне агентство "Шарій.NET", а також соціальні мережі та YouTube-канали блогера.

Іншим указом глава держави схвалив санкції проти Гужви та пов'язаних із ним Галини Сонцевої та Любові Лукашиної. У санкційному списку також опинилися його медіакомпанії "Ласмак" (володіє виданням "Страна"), "Маджера" і "Смарт медіа мережа".

Анатолій Шарій з лютого 2021 року оголошений в Україні в розшук за підозрою про державну зраду. Ігор Гужва був у розшуку до літа 2019 року за статтею "вимагання". Зараз він перебуває в Австрії.

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