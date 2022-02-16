Найбільше депутатів, які були на позачерговій сесії Харківської облради, але не голосували за Програму територіальної оборони, — серед членів фракції "Опозиційна платформа — За життя".

Про це свідчать результати голосування 16 лютого, опубліковані на сайті Харківської обласної ради.

Суспільне Харків Підсумки голосування за Програму тероборони

Рішення прийняли 78 голосами "за", серед яких:

33 голоси від фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків!", 14 — "Слуга народу", 15 — "Блок Світличної "Разом!", 7 — ОПЗЖ, 7 — "Європейська солідарність", 2 — позафракційні.

Не голосували:

12 депутатів "Опозиційної платформи — За життя" (Віталій Абрамов, Армен Бакманян, Олександр Діденко, Світлана Естеровська, Тетяна Коробко, Олексій Лесик, Ростислав Літвінов, Богдан Мальований, Антон Ніколаєнко, Максим Прядко, Артур Северінов, Сергій Хурсенко);

Депутатка "Блоку Кернеса" Катерина Середенко;

Депутат "Європейської солідарності" Сергій Чебишев.

27 депутатів під час голосування значаться як відсутні (12 — "Блок Кернеса", 9 — ОПЗЖ, по два у решті фракцій). Єдиний депутат, хто під час голосування утримався, — Андрій Малиш з ОПЗЖ.

Що відомо