В Івано-Франківську керівництво комунального підприємства "Комфортний дім" домовляється про реструктуризаціюБоржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період, а також про новий графік таких платежів. 4 млн 700 тис. грн боргу перед постачальником — "Прикарпатенерготрейд". Завдяки перемовинам електропостачання під'їздів, сходових кліток та ліфтів в житлових будинках міста 22 лютого не відімкнуть.
Про це Суспільному сказав директор КП "Комфортний дім" Василь Скиданчук. Він додав, що найбільше грошей підприємству боргують гуртожитки.
Чому мешканці не сплачують за послуги "Комфортного дому" і на що скаржаться та як підприємство планує розв'язувати проблему із заборгованістю — читайте у репортажі.
Що кажуть мешканці гуртожитку
У коридорі одного з гуртожитків на вулиці Гетьмана Мазепи освітлення є тільки частково.
За словами мешканця дому Павла, лампи для освітлення коридорів купляють жителі.
"Тут нічого не роблять. Усі пакетникиАвтоматичний вимикач — старі. Їх ще, напевно, за Хрущова встановлювали. Нічого не змінюється. У загальному щитку стоять такі коробки, що я їх уперше в житті бачу. То справді — ще з 1980-х", — каже Павло.
Павло каже, за електроенергію він платить, проте декілька мешканців будинку мають борги. Про це чоловік довідався із платіжок боржників, розкиданих у під’їзді.
Також Павло каже, що його будинок не газифікований, тому, додає чоловік, на електрику мають бути пільги.
Мешканець іншого гуртожитку на вулиці Набережна Мирон Острижнюк розповідає, у грудні 2021 року за послуги з електропостачання загальних місць користування "Комфортний дім" нарахував йому 20 грн.
Наступного місяця — 300 грн. Чоловік сподівається, що це — помилка. Він хоче організувати збори мешканців будинку через борги та зростання тарифу за послуги комунальної компанії.
"Комфортний дім" не приділяє уваги будинку. Якщо звернутися щодо ремонту, то вони взагалі нічого не роблять. Коли ми говоримо, що зробимо самі і просимо повернути гроші лише за матеріали, вони відповідають: "У нас такого немає, не можемо таке робити". Так, у нас є борги, але ж деякі люди вчасно платять", — розповідає Мирон Острижнюк.
Що кажуть у "Комфортному домі"
Директор комунального підприємства "Управляюча компанія "Комфортний дім" Василь Скиданчук сказав кореспондентці Суспільного, що франківські гуртожитки не тільки найбільше боргують компанії, але й насамперед потребують модернізації системи електропостачання.
"Тисменицька, 240 зараз є лідером із заборгованості, і на нього ми вже розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб реконструювати мережі. Орієнтовно до кінця березня вона буде готова, а далі ми говоритимемо з міською радою щодо фінансування чи співфінансування електропостачання разом із мешканцями", — розповів Василь Скиданчук.
Що кажуть у "Прикарпатенерготрейд"
Заступниця директора товариства з обмереженою відповідальністю "Прикарпатенерготрейд" Тетяна Шутка сказала Суспільному, що станом на 18 лютого борг "Комфортного дому" перед постачальником становить 4 млн 700 тис. грн. Проте зараз сторони домовляються про реструктуризацію боргу.
"Влітку об'єкти "Комфортного дому" споживають електроенергії на суму приблизно 800-900 тис. грн, а в зимовий період — 1 млн 200-400 тис. грн. Залежить від погоди, хоча, звісно, була і систематична недоплата. Щомісяця трохи не доплачували, і так борг дуже зріс", — пояснила Тетяна Шутка.
За словами Тетяни Шутки, якщо домовитися компаніям не вдасться, першою від електропостачання енергетики мали б відімкнути адміністрацію комунального підприємства. Опісля — підвали та сходові клітки багатоквартирних будинків, насамкінець — гуртожитки.
Що відомо
16 лютого на сайті "Прикарпатенерготрейд" оприлюднили повідомлення, в якому анонсували, що об'єкти (адміністративні приміщення; входи у під’їзди, сходові, ліфти; гуртожитки), які перебувають на балансі "Комфортного дому", з 22 лютого можуть залишитися без електропостачання через борг перед постачальником. Він склав 4,8 млн грн.
Читайте також
- Прикарпатці боргують за газ понад один мільярд гривень
- Платіжки за холодні під’їзди. Франківці відмовляються платити, у "Теплокомуненерго" не коментують
- Поліцейські Івано-Франківська знайшли крадіїв лічильників — Марцінків
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!