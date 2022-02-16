В Івано-Франківську керівництво комунального підприємства "Комфортний дім" домовляється про реструктуризацію 4 млн 700 тис. грн боргу перед постачальником — "Прикарпатенерготрейд". Завдяки перемовинам електропостачання під'їздів, сходових кліток та ліфтів в житлових будинках міста 22 лютого не відімкнуть.

Про це Суспільному сказав директор КП "Комфортний дім" Василь Скиданчук. Він додав, що найбільше грошей підприємству боргують гуртожитки.

Фото: Суспільне Карпати

Чому мешканці не сплачують за послуги "Комфортного дому" і на що скаржаться та як підприємство планує розв'язувати проблему із заборгованістю — читайте у репортажі.

Що кажуть мешканці гуртожитку

У коридорі одного з гуртожитків на вулиці Гетьмана Мазепи освітлення є тільки частково.

Фото: Суспільне Карпати Найбільше грошей "Комфортному дому" боргують гуртожитки

За словами мешканця дому Павла, лампи для освітлення коридорів купляють жителі.

Фото: Суспільне Карпати Павло каже, за електроенергію платить

"Тут нічого не роблять. Усі пакетники — старі. Їх ще, напевно, за Хрущова встановлювали. Нічого не змінюється. У загальному щитку стоять такі коробки, що я їх уперше в житті бачу. То справді — ще з 1980-х", — каже Павло.

Фото: Суспільне Карпати

Павло каже, за електроенергію він платить, проте декілька мешканців будинку мають борги. Про це чоловік довідався із платіжок боржників, розкиданих у під’їзді.

Фото: Суспільне Карпати

Також Павло каже, що його будинок не газифікований, тому, додає чоловік, на електрику мають бути пільги.

Мешканець іншого гуртожитку на вулиці Набережна Мирон Острижнюк розповідає, у грудні 2021 року за послуги з електропостачання загальних місць користування "Комфортний дім" нарахував йому 20 грн.

Фото: Суспільне Карпати Мирон Острижнюк хоче організувати збори мешканців будинку через борги та зростання тарифу за послуги

Наступного місяця — 300 грн. Чоловік сподівається, що це — помилка. Він хоче організувати збори мешканців будинку через борги та зростання тарифу за послуги комунальної компанії.

Фото: Суспільне Карпати

"Комфортний дім" не приділяє уваги будинку. Якщо звернутися щодо ремонту, то вони взагалі нічого не роблять. Коли ми говоримо, що зробимо самі і просимо повернути гроші лише за матеріали, вони відповідають: "У нас такого немає, не можемо таке робити". Так, у нас є борги, але ж деякі люди вчасно платять", — розповідає Мирон Острижнюк.

Що кажуть у "Комфортному домі"

Директор комунального підприємства "Управляюча компанія "Комфортний дім" Василь Скиданчук сказав кореспондентці Суспільного, що франківські гуртожитки не тільки найбільше боргують компанії, але й насамперед потребують модернізації системи електропостачання.

Фото: Суспільне Карпати

"Тисменицька, 240 зараз є лідером із заборгованості, і на нього ми вже розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб реконструювати мережі. Орієнтовно до кінця березня вона буде готова, а далі ми говоритимемо з міською радою щодо фінансування чи співфінансування електропостачання разом із мешканцями", — розповів Василь Скиданчук.

Фото: Суспільне Карпати Директор комунального підприємства "Комфортний дім" Василь Скиданчук сказав, що гуртожитки потребують модернізації системи електропостачання

Що кажуть у "Прикарпатенерготрейд"

Заступниця директора товариства з обмереженою відповідальністю "Прикарпатенерготрейд" Тетяна Шутка сказала Суспільному, що станом на 18 лютого борг "Комфортного дому" перед постачальником становить 4 млн 700 тис. грн. Проте зараз сторони домовляються про реструктуризацію боргу.

Фото: Суспільне Карпати Заступниця директора "Прикарпатенерготрейд" Тетяна Шутка сказала, що борг "Комфортного дому" перед постачальником становить 4,7 млн грн

"Влітку об'єкти "Комфортного дому" споживають електроенергії на суму приблизно 800-900 тис. грн, а в зимовий період — 1 млн 200-400 тис. грн. Залежить від погоди, хоча, звісно, була і систематична недоплата. Щомісяця трохи не доплачували, і так борг дуже зріс", — пояснила Тетяна Шутка.

За словами Тетяни Шутки, якщо домовитися компаніям не вдасться, першою від електропостачання енергетики мали б відімкнути адміністрацію комунального підприємства. Опісля — підвали та сходові клітки багатоквартирних будинків, насамкінець — гуртожитки.

Фото: Суспільне Карпати

Що відомо

16 лютого на сайті "Прикарпатенерготрейд" оприлюднили повідомлення, в якому анонсували, що об'єкти (адміністративні приміщення; входи у під’їзди, сходові, ліфти; гуртожитки), які перебувають на балансі "Комфортного дому", з 22 лютого можуть залишитися без електропостачання через борг перед постачальником. Він склав 4,8 млн грн.

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