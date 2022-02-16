В обласному центрі оголосили старт прийому заявок на проєкт реконструкції майдану Незалежності. Це всеукраїнський конкурс. На території майдану хочуть створити простір, який стане центром громадського та культурного життя міста.

Для участі у конкурсі потрібно оформити заявку, заповнивши реєстраційну форму на сайті організатора конкурсу. Терміни реєстрації у конкурсі – до 18.00 години 15 березня 2022 року. Конкурсні роботи обіцяють виставити для публічного обговорення.

У конкурсі передбачений грошовий приз і три призових місця. За перше місце переможець отримає 150 тис. грн, за друге — 100 тис. грн, за третє — 50 тис. грн.

Як зазначається на сайті ОДА, переможцем буде найкраща проєктна пропозиція щодо створення сучасного громадського простору центральної частини міста Суми. Вона повинна враховувати побажання та потреби мешканців та містити у собі новий концептуальний зміст майдану та прилеглої до нього території.

За словами архітектора Володимира Бикова, учасникам нададуть історичну документацію та перелік вимог. Наприклад, врахувати територію для археологічних розкопок в історичній частині, яка досі не досліджена. Або мати на увазі обмеження по поверховості будівель, які мають бути не вище сусідніх церков.

Що відомо:

Центральна площа міста Суми в нинішньому вигляді з’явилася в історичному центрі у 80-х роках минулого століття.

Недостатньо учасників: тендер на реконструкцію мереж на майдані Незалежності в Сумах не відбувся.

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