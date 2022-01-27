У Сумах проведуть конкурс на проєкт реконструкції площі Незалежності

У Сумах оголосять всеукраїнський конкурс на проєкт реконструкції площі Незалежності. В обласній адміністрації планують розпочати прийом заявок у лютому. Переможець має бути відомий наприкінці травня, розповів головний архітектор області Володимир Биков.

Центральна площа міста Суми в нинішньому вигляді з’явилася в історичному центрі у 80-х роках минулого століття, розповів архітектор Володимир Биков.

Фото: з архіву Володимира Бикова Площа незалежності у 1980-х роках

"Бачите: на задньому фоні будується обласна адміністрація, а попереду стоїть міськом партії, який там був — будівля унікальна, і має свою історію", — говорить він.

Фото: з архіву Володимира Бикова Площа незалежності у 1980-х роках

Фігура Леніна на площі з'явилася раніше, ніж будівля профспілок. Вона мала простягнутися на квартал, але проєкт здійснити не встигли.

На сьогодні центральна площа Сум не відповідає сучасним вимогам і не прикрашає місто, каже Володимир Биков. Від конкурсантів чекатимуть створення публічного громадського простору, комфортного для сумчан. Учасникам нададуть історичну документацію та перелік вимог, наприклад, врахувати територію для археологічних розкопок в історичній частині, яка досі не досліджена, або мати на увазі обмеження по поверховості будівель, які мають бути не вище сусідніх церков.

Володимир Биков

"В умовах конкурсу ми визначаємо ділянку, — біля Воскресенського храму, яка доходить до Героїв Сумщини, така ділянка як обов’язкова для виконання. Сьогодні вона залишається таким невизначеним містобудівним полем для творчості, для забудови її. Ми ще в рамках живемо радянського часу: тут за годину має пройти 100 тисяч людей, тут має стояти трибуна, а після цього ми не відповіли, яка вона може бути, це прикраса буде міста, це сучасний урбаністичний простір чи напрямок відтворення історичної спадщини", — говорить Биков.

Будівля, яка стояла на площі Незалежності до 1980-х років

Конкурс розпочнеться у лютому, роботи прийматимуть протягом трьох місяців. Потім їх виставлять для публічного обговорення. Переможця визначать орієнтовно наприкінці травня, на початку червня. Призовий фонд конкурсу — 300 тисяч гривень.

Фото: з архіву Володимира Бикова Церква, яка стояла на площі Незалежності до 1980-х років

За словами голови облдержадміністрації Дмитра Живицького, цю суму надасть спонсор, а гроші для здійснення проєкту планують брати з різних джерел.

"Це кошти і обласного бюджету, і будемо якраз говорити з Міністерством інфраструктури, з урядом про те, щоб спрямувати сюди кошти інфраструктурної субвенції за рахунок державного бюджету, і звичайно це кошти міста Суми", — сказав Живицький.

Скільки саме грошей витратять з обласного бюджету, сказав Дмитро Живицький, не знають, це залежатиме від вартості проєкту. За його словами, до реконструкції площі Незалежності міська рада має реконструювати підземні комунікації на цій ділянці.

Фото: з архіву Володимира Бикова

У 2021 році департамент інфраструктури міста замовив проєкт на заміну підземних комунікацій на території площі, був оголошений тендер на ці роботи, але він не відбувся через недостатню кількість учасників, розповів директор департаменту інфраструктури Сум Олександр Журба. Цьогоріч коштів поки немає.

"За результатами першого кварталу, другого, чи по півріччю буде зрозуміла ситуація з наявністю коштів, тоді і буде прийматися рішення. Але ж проєктна документація розроблена, на суму 28 мільйонів 300 тисяч. Наразі цих коштів в бюджеті не передбачено", — зазначив Журба.

Головний архітектор Сум Андрій Кривцов сказав, що утримається від будь-яких розмов про площу Незалежності до закінчення конкурсу.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber