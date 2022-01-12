Тендер на реконструкцію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж на площі Незалежності в Сумах не відбувся через недостатню кількість учасників. Така інформація опублікована на сайті системи Prozorro.
Такий тендер наприкінці 2021 року оголосив департамент інфраструктури міста Суми. За виконання робіт пропонували 28,3 млн грн.
Свою пропозицію щодо участі в тендері подало тільки одне підприємство, а потрібно - мінімум два. ТОВ "Укрбудпроєкт-реконструкція" запропонувало за ці роботи на мільйон менше від очікуваної вартості.
В умовах тендеру також вказано, що гроші виконавець отримає "за умови наявності їх у бюджеті громади".
Заміна мереж на площі Незалежності має стати першим етапом у плані загальної реконструкції площі. У міськраді сподівалися завершити цей перший етап до кінця листопада 2022 року.
Що відомо
- "Бюджетна" сесія міської ради запланована на 17 січня.
- Про намір реконструювати площу Незалежності в Сумах знову почали говорити у серпні 2021 року.
- Раніше такі розмови також велися. Тоді планували витратити на роботи пів мільйона гривень. Завадив коронавірус.
- У травні 2020 депутат міської ради Дмитро Лантушенко на своїй сторінці у фейсбук викладав фото можливого вигляду після реконструкції цієї місцини.
- І у липні 2021 року на подібній нараді в обласній адміністрації цей варіант був офіційно оприлюднений. Тоді теж голова адміністрації давав місячний термін на розробку умов конкурсу.
- Будівлю сучасної облдержадміністрації та міської ради звели у Сумах у 1979 році. Тоді ж облаштували площу. Такою вона є донині.