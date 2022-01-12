Тендер на реконструкцію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж на площі Незалежності в Сумах не відбувся через недостатню кількість учасників. Така інформація опублікована на сайті системи Prozorro.

Такий тендер наприкінці 2021 року оголосив департамент інфраструктури міста Суми. За виконання робіт пропонували 28,3 млн грн.

Свою пропозицію щодо участі в тендері подало тільки одне підприємство, а потрібно - мінімум два. ТОВ "Укрбудпроєкт-реконструкція" запропонувало за ці роботи на мільйон менше від очікуваної вартості.

В умовах тендеру також вказано, що гроші виконавець отримає "за умови наявності їх у бюджеті громади".

Заміна мереж на площі Незалежності має стати першим етапом у плані загальної реконструкції площі. У міськраді сподівалися завершити цей перший етап до кінця листопада 2022 року.

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