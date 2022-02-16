Дев'ятого лютого Житомирський окружний адміністративний суд прийняв рішення у справі щодо законності рішення виконкому Житомирської міськради про заміну конкурсів на посаду директорів шкіл міста співбесідами. В окремих пунктах рішення виконкому суд вбачає порушення, які міськрада має усунути у 30-денний термін. Ухвалу оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У коментарі Суспільному представниця Громадської спілки "Правозахисна громадська спілка "Освіту – в законне русло" Наталія Слободянюк, від імені якої була подана заява, розповіла, що до рішення суд виписав додаткову ухвалу.

"Позов наша спілка подавала наприкінці жовтня 2021 року, заяву зареєстрували в листопаді. І от в лютому 2022 року суд виніс рішення, а також виписав додаткову ухвалу до рішення. У самому рішенні суд не задовольнив наше прохання про часткове скасування вимог рішення виконкому Житомирської міськради №74 від 3 лютого 2021 року, яким було, у тому числі, зупинено на період карантину конкурси на посаду директорів шкіл. Але у додатковій ухвалі суд зазначив про те, що було встановлено пряме порушення законодавства, яке має бути усунене у 30-денний термін", – розповіла Наталія Слободянюк.

В ухвалі, зокрема, вказано, що рішення виконкому (в частині, де йдеться про зупинення конкурсів на посади директорів шкіл – ред.) порушує Закон України "Про повну загальну середню освіту". Оскільки, згідно закону, директорів шкіл мають призначати на посади виключно за результатами конкурсів.

"Раніше ми вже зверталися до міської ради щодо того, що відміна таких конкурсів – це незаконно. Але вони, як орган місцевого самоврядування, наполягали на тому, що мали право ухвалювати таке рішення, керуючись Постановою Кабміну №1236 і статтею 5 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Проте в ухвалі суду написано, що це є їхнє довільне тлумачення закону та постанови, і що немає прямої заборони на проведення таких конкурсів, тому такі їхні дії вважаються незаконними", – каже Наталія Слободянюк.

Скрін ухвали із Єдиного державного реєстру судових рішень

За її словами, наразі у міськраді мали б звільнити тих 13 директорів шкіл, які були призначені на свої посади у незаконний спосіб – тобто шляхом проходження співбесід замість конкурсів. Наталія Слободянюк говорить, що з цими директорами уклали додаткову угоду, а не трудовий договір, що також є незаконним.

За результатами судового рішення Житомирська міськрада матиме 30 днів з дня отримання нею ухвали на те, щоб усунути всі вказані судом порушення та у письмовому вигляді прозвітувати про виконання ухвали. Крім того, з моменту винесення ухвали сторони мають 15 днів на подання апеляцій.

"У позитивному вирішенні цього питання був зацікавлений освітній омбудсмен, – розповідає Наталія Слободянюк. – Ми з ним зв’язалися і повідомили його про цю ситуацію. З понеділка (21 лютого – ред.) хочемо підготувати звернення до міськради за підтримки омбудсмена, де ми викладемо своє бачення ситуації і що треба зробити за результатами цієї додаткової ухвали. Вважаємо, треба звільнити директорів, створити робочу групу, привести у відповідність до вимог законодавства деякі моменти в положенні і намітити графік перших конкурсів. Адже якщо законом встановлено, що має бути конкурс – то, значить, він має бути і бути він повинен прозорим".

У телефонному коментарі Суспільному директор юридичного департаменту Житомирської міськради Євгеній Черниш сказав, що наразі поки що не має інформації стосовно отримання міськрадою ухвали суду у справі про призначення на посади директорів шкіл. Відкоментувати цю ситуацію Суспільному він пообіцяв у п’ятницю, 18 лютого.

Що відомо

Третього лютого 2021 року виконком Житомирської міськради прийняв рішення №74 про доповнення рішення №578 від 22 травня 2020 року пунктом 14.1. У цьому пункті вказано, що на період дії карантину забороняється відвідування закладів освіти Житомирської міської громади сторонніми особами. У зв’язку з цим департаменту освіти дозволили продовжувати контракти директорам шкіл за результатами співбесід, а не конкурсів, як це значиться у статті 39 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Ще по темі

12 січня батьки учнів ліцею №25 прийшли під міську раду, аби виступити проти затягування конкурсу на посаду директора ліцею. 14 січня у Житомирі в приміщенні міської ради обрали нового директора ліцею №25 – ним став Іван Денисюк.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber