У Житомирі конкурсна комісія обрала нового директора ліцею №25

14 січня у Житомирі в приміщенні міської ради обрали нового директора ліцею №25 – ним став Іван Денисюк. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

На засіданні були присутні вісім членів конкурсної комісії. Під час засідання вони заслухали юристів робочої групи та розглянули скарги кандидатки на посаду директорки ліцею Лідії Чередніченко.

У коридорі міськради на оголошення результатів конкурсу очікували пів сотні батьків та вчителів ліцею.

Фото: Суспільне Житомир Батьки учнів та вчителі ліцею №25 очікують на оголошення результатів конкурсу

За результатами відбору переміг Іван Денисюк, який отримав 33 бали, а Лідія Чередніченко – 22.2.

Що відомо

22 грудня 2021 року у житомирському ліцеї №25 проходив перший етап конкурсу на посаду директора ліцею №25, на який, окрім членів комісії, прийшли також батьки учнів ліцею та вчителі цього навчального закладу. На місце директорки ліцею претендує депутатка Житомирської міськради від фракції "Слуга народу" Лідія Чередніченко, яка є вчителькою біології у школі №28. Другим кандидатом є Іван Денисюк, котрий працює методистом в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

12 січня батьки учнів ліцею №25 прийшли під міську раду, щоб виступити проти затягування конкурсу на посаду директора ліцею.

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