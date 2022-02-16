Понад 20 років Йоганна Креппайн займається благодійністю в Україні. Йоганна Креппайн родом із міста Бреттен у Німеччині. Жінка допомагає закарпатським сім’ям, які виховують прийомних дітей.

"Я почала працювати з першою сім’єю. Саме тоді повною мірою занурилась у ситуацію, побачила життя дітей зсередини. Батьки клали матраси зверху на шафу. Там спали двоє діток, підставляли драбину, аби можна було зійти вниз", — розповіла Йоганна.

Суспільне Закарпаття

Вона допомагала хлопчику із проблемами зі слухом. За її словами, хлопцю було 9 років.

"Він сидів на підлозі і не розмовляв, поводився, як трирічна дитина. Ніхто не піклувався про нього. Він виріс у неблагополучній сім’ї. Батько мав напади буйного божевілля і перевертав шафи. Хлопчик спав у люльці й від пережитого шоку втратив слух. Я привезла його до Німеччини. Дитину обстежили в університетській клініці у Фрайбурзі", — сказала Йоганна Креппайн.

Суспільне Закарпаття

За її словами, хлопчику був потрібен слуховий апарат, але Йоганна не мала грошей, щоб його купити.

"Я швиденько зробила розсилання із відповідним проханням і через день від однієї пані отримала банківським переказом 6 тисяч євро. Вона сама користувалась слуховим апаратом, тому розуміла, як це важливо для хлопчика", — розповіла Йоганна Креппайн.

Суспільне Закарпаття

Йоганна Креппайн пенсіонерка, раніше вона працювала вчителькою музики.

Йоганна має у Німеччині музичну школу, дохід з якої спрямовує на благодійність. Жінка зберігає фото сімей, яким допомагає, а також продовжує з ними спілкуватися.

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