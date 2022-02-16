На тлі загострення безпекової ситуації в Україні почастішали кібератаки. 15 лютого низка сайтів державних установ та банків зазнала масованого DDoS-нападу, що призвів до перебоїв у роботі сервісів. У РНБО пояснили, як діяти провайдерам у випадку надзвичайних ситуацій.

"Провайдери повинні негайно звернутись до відповідних державних установ — Держспецзв'язку, Національного центру кібербезпеки, СБУ чи Нацполіції, аби спільними зусиллями ліквідувати загрози", — заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Він попередив, якщо можливості провайдера не справляються з атаками, які здійснюються на ресурси, слід звернутися до Національного координаційного центру з кібербезпеки.

"Ми скоординуємо вас з організаціями, підприємствами, установами, які забезпечать вам належне функціонування вашого ресурсу і ви зможете стабільно працювати у такий кризовий стан", — закликав Демедюк.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що DDoS-атака "лікується", тому необхідно звертатися в першу чергу до Держспецзв'язку, до Національного центру кібербезпеки, до СБУ, Нацполіції, правоохоронних органів, які скоординують провайдерів та зможуть надати в цей кризовий час стабільну підтримку.

Що відомо

У вівторок, 15 лютого, виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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