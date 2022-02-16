Вербував жінок для секс-роботи. У Чернівцях на 5 років засудили чоловіка

У Чернівцях засудили чоловіка, який вербував чотирьох жінок для секс-роботи. Йому призначили п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Чернівців, яку оприлюднили 15 лютого.

За інформацією суду, у 2017 році чоловік перебував в Італії та через месенджери запрошував та переконував українок їхати на роботу до Італії. В ухвалі йдеться, що він навмисно підшуковував жінок без роботи та на утриманні яких були родичі.

Жителька Тернопільської області, на утриманні якої були двоє дітей та брат з інвалідністю, натрапила на оголошення роботи в інтернеті. Їй пообіцяли роботу у догляді за пенсіонерами. Вона була вагітною, але про це не сказала. В Італії її зустрів засуджений і запропонував поїхати до свого друга. Той запропонував їй надавати секс-послуги, на що вона погодилась.

Ще одна жителька Тернопільської області шукала роботу за кордоном, бо потребувала лікування через свій діагноз. Засуджений обіцяв їй 1500 євро зарплати щомісяця за секс-послуги. Заробіток мали ділити порівну. Вона написала заяву в поліцію, після чого отримувала погрози.

Також для надання секс-послуг чоловік запрошував буковинку. Їй виготовили терміновий паспорт, однак у Чернівецькій області її зняли з автобуса, який їхав до Італії.

Ще одній жінці, якій він пропонував секс-роботу, надіслав 100 доларів для оформлення паспорту. У суді жінка сказала, що мала ходити в нічні клуби та знайомитися з чоловіками. Ті мали купляти їй випивку, а якщо вона буде згідна — надаватиме інтимні послуги. Однак жінка не поїхала.

У строк відбуття покарання суд врахує понад два роки попереднього ув`язнення з розрахунком один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Також з чоловіка стягнуть 45 тисяч гривень судових витрат, пов`язаних з його екстрадицією.

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