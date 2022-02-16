Нові тролейбуси у Чернігові можуть з'явитися вже у квітні

Нові тролейбуси Чернігів може отримати вже у середині квітня. Про це Суспільному повідомив начальник Управління транспорту Олександр Рижий.

За його словами, в середині березня очікується відкриття пропозицій, а в кінці березня вже може бути договір на поставку.

"Отже, першу партію тролейбусів ми вже очікуємо у квітні. Сподіваємось, що це будуть одразу усі п'ять, однак точно не знаємо. Все залежить від договору з постачальником. А з ним ми ще не визначились, адже тривають тендерні процедури", — розповів Олександр Рижий.

Нагадаємо, тендер на закупівлю нових п'яти тролейбусів оголосили на майданчику електронних закупівель Prozorro ще у січні. Очікувана загальна вартість 25 мільйонів гривень.

Нині автопарк "ЧТУ" нараховує 90 тролейбусів, з них 42 — низькопідлогові.

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