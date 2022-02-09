5 місяців без автобуса: як живуть жителі Новгород-Сіверщини

5 місяців жителі сіл Команського старостату, Новгород-Сіверської громади, залишаються без автобусного сполучення. А саме села – Комань, Чулатів, Дробишів, Араповичі та Чернацьке обслуговував міжобласний рейс Шостка-Новгород-Сіверський.

Маршрут міжобласний, 21 жовтня 2021 року, після впровадження Кабміном нових правил пасажирських перевезень під час карантину, автобус ходити перестав.

Житель Команя Олександр Криса розповідає, до лікарні не їздив від осені. Попри те що село Комань найближче до Новгорода-Сіверського – звідси до центру міста – 7 кілометрів, автобуси сюди не ходять.

Комань – центр старостату. Тут проживає півтори сотні людей. Місцевий фельдшерсько-акушерський пункт не працює кілька років, як і в жодному з інших чотирьох сіл округу. Більшість жителів тут — пенсіонери, щоб з’їздити в аптеку або лікарню винаймають авто. Машина в одну сторону коштує щонайменше сотню гривень, розповідає Олена Золотаренко.

ФОТО: Суспільне Чернігів 5 місяців без автобуса: як живуть жителі Новогород-Сіверщини

Маршрут через 5 сіл старостату, де живе півтисячі людей, обслуговувало підприємство "Стріла", що зареєстроване в Київській області. Кілька років тому це підприємство перемогло у конкурсі на перевезення, що проводить Міністерство інфраструктури.

ФОТО: Суспільне Чернігів 5 місяців без автобуса: як живуть жителі Новогород-Сіверщини

Договір з перевізником закінчився, інший перевізник, який готовий обслуговувати маршрут є. Щоб він зайшов, потрібно, щоб Міністерство інфраструктури провело відповідний конкурс, чого досі не сталось, каже староста Юрій Острик.

"Був у нас ФОП Луценко Григорій Миколайович, він каже, я не проти, я рейс цей знаю, людей знаю. Тобто проблема тільки в проведенні конкурсу, щоб його оголосили. Як оголосять, так він буде подавати документи, а може ще хто захоче".

ФОТО: Суспільне Чернігів Юрій Острик

Листа до Міністерства інфраструктури Новгород-Сіверська райдержадміністрація направила 19 січня.

"Щоб включити приміський автобусний маршрут загального користування, який знаходиться за межами області, Шостка-Новгород-Сіверський для участі в найближчому засіданні конкурсної комісії", – повідомив заступник голови Новгород-Сіверської РДА Олександр Хілько.

Такого ж листа 8 лютого направила Новгород-Сіверська міська рада.

"Оскільки ми подивились, за останнім наказом, який є на сайті Міністерства, там є 105 маршрутів міжобласних, але, на жаль, нашого маршруту нема", – розказав керуючий справами виконкому Новгород-Сіверської міської ради Сергій Поливода.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Поливода

Розглядають варіант створення внутрішнього рейсу. Обидва процеси можуть зайняти до кількох місяців, сказав Сергій Поливода.

Деталі – у сюжеті:

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