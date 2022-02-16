На Дніпропетровщині судитимуть посадову особу виконкому Криворізької міськради та ще чотирьох підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами на пів мільйона гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За повідомленням, протягом 2019-2020 року посадовець створив злочинну групу з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт контейнерних майданчиків у Кривому Розі. До складу організації входили директор товариства з обмеженою відповідальністю та співробітники цього підприємства.

Підозрювані внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо необґрунтовано завищеної вартості використання матеріалів, внаслідок чого зайво отримали 500 тисяч гривень.

До суду направлено обвинувальний акт відносно посадовця та чотирьох його спільників у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

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